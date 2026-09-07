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Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Dünyanın önce gelen gastronomi platformu TaseAtlas, dünyanın en iyi böreklerini sıraladı. Türk börekleri listeye damga vurdu.

#1
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Çıtır hamuru, farklı iç harçları ve yörelerine göre değişen tarifleriyle Türkiye, dünya çapında hazırlanan 'dünyanın en iyi börekleri' listesine damga vurmayı başardı.

#2
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi börek çeşitlerini sıraladı. Güncellenen listede Türkiye adeta zirveye damga vurdu.

#3
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

Dünyanın en iyi börekleri Farklı bölgelerden listeye adını yazdıran yedi börek çeşidinin sıralamadaki yeri, mutfak kültürüne ilgi duyanların dikkatini çekti. İşte dünyanın en iyi börekleri...

#4
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

10- TEPSİ BÖREĞİ (TÜRKİYE)

#5
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

9- SU BÖREĞİ (TÜRKİYE)

#6
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

8- BOŞNAK BÖREĞİ (TÜRKİYE)

#7
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

7- GÜL BÖREĞİ (TÜRKİYE)

#8
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

6- SİGARA BÖREĞİ (TÜRKİYE)

#9
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

5- CHEBUREKİ (ÇİĞ BÖREK) (Kırım kökenli, Türkiye'de "Çiğ börek" olarak da biliniyor)

#10
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

4- KOL BÖREĞİ (TÜRKİYE)

#11
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

3- BUREK (BOSNA-HERSEK)

#12
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

2- KATMER (GAZİANTEP, TÜRKİYE)

#13
Foto - Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!

1- PAÇANGA BÖREĞİ (TÜRKİYE)/ kaynak: haber7

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