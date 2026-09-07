Dünyanın en iyi böreklerini seçtiler! Türkiye listeye damga vurdu!
Dünyanın önce gelen gastronomi platformu TaseAtlas, dünyanın en iyi böreklerini sıraladı. Türk börekleri listeye damga vurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın önce gelen gastronomi platformu TaseAtlas, dünyanın en iyi böreklerini sıraladı. Türk börekleri listeye damga vurdu.
Çıtır hamuru, farklı iç harçları ve yörelerine göre değişen tarifleriyle Türkiye, dünya çapında hazırlanan 'dünyanın en iyi börekleri' listesine damga vurmayı başardı.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi börek çeşitlerini sıraladı. Güncellenen listede Türkiye adeta zirveye damga vurdu.
Dünyanın en iyi börekleri Farklı bölgelerden listeye adını yazdıran yedi börek çeşidinin sıralamadaki yeri, mutfak kültürüne ilgi duyanların dikkatini çekti. İşte dünyanın en iyi börekleri...
10- TEPSİ BÖREĞİ (TÜRKİYE)
9- SU BÖREĞİ (TÜRKİYE)
8- BOŞNAK BÖREĞİ (TÜRKİYE)
7- GÜL BÖREĞİ (TÜRKİYE)
6- SİGARA BÖREĞİ (TÜRKİYE)
5- CHEBUREKİ (ÇİĞ BÖREK) (Kırım kökenli, Türkiye'de "Çiğ börek" olarak da biliniyor)
4- KOL BÖREĞİ (TÜRKİYE)
3- BUREK (BOSNA-HERSEK)
2- KATMER (GAZİANTEP, TÜRKİYE)
1- PAÇANGA BÖREĞİ (TÜRKİYE)/ kaynak: haber7
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