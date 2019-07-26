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Rusya vizeleri kaldırdı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2015 yılında yaşanan uçak krizinden bu yana Türkiye’ye uygulanan "özel yaptırımlar" paketinde değişiklik yaparak, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz girmelerini sağlayacak kararnameye imza attı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:23
Rusya vizeleri kaldırdı mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verdi. Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Kasım 2015'te vize rejimi uygulanan bazı Türk vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

İmzalanan kararnameyle, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine, aile üyelerine ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına son verildi.

Kararnamenin ayrıca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi. Kararnamenin, Türkiye'nin de mütekabiliyet gereği Rus vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması kaidesiyle imzalandığı kaydedildi.

Putin, şubatta imzalanan kararnameyle, Türk uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücülere, hususi veya hizmet pasaport sahiplerine vize uygulamasını kaldırmış ancak Türkiye kararnamede yer alan, söz konusu vatandaşlar için "görevlendirme şartı" aranması maddesine itiraz etmişti. Türkiye'nin itirazları sonucu kararname yürürlüğe girmemişti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:23
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  3. vize

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