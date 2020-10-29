Rusya verdiği sözü tutacak mı? Başbuğ'dan çarpıcı İdlib açıklaması

Suriye'nin İdlib şehrindeki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Emekli İstihbarat Albay ve terör uzmanı Çoşkun Başbuğ, İdlib'de yeni bir harekat beklediğini söyledi.

Başbuğ'un açıklamaları şöyle:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin istesin Karabağ'daki çatışmalar anında duyar. Çünkü Ermenistan üzerinde çok etkisi var. İran sözde Müslümanlığı temsil ettiğini söylüyorsunuz ancak bölgede İsrail ile kola kola girmiş gibi, Erdoğan'ın Putin ile olan samimi ilişkilerini herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önsezisine güveniyorum, Putin ve Erdoğan görüşmesinde alınan kararların samimi olduğuna inanıyorum ben, sahada Rusya'nın uygulamalarına bakıyorsunuz İdlib saldırısı gibi bambaşka, zaman zaman derin Rusya devreye giriyor. Eğer onlar galip gelirse bu işin sonunda Suriye'de bir harekat bekliyorum.