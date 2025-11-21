  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Kafa karışıklığı gırla
Dünya

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Kafa karışıklığı gırla

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Kafa karışıklığı gırla

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un “Kupyansk’ı ele geçirdik” açıklamasını yalanladı. Kiev, şehrin hâlâ Ukrayna kontrolünde olduğunu duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Rus ordusunun Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrini ele geçirdiğine yönelik açıklamasını yalanladı.

Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kupyansk şehrinin Ukrayna'nın kontrolünde olduğu bildirildi.

Gerasimov'un açıklamasının gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Kupyansk'ın Ukrayna Savunma Kuvvetleri'nin kontrolü altında olduğunu bildiriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kupyansk ve çevresindeki yerleşim yerlerine girmeye çalışan Rus ordusu mensuplarına karşı bir "operasyon" yürütüldüğü bilgisi verilirken, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Volçansk ve Pokrovsk şehirlerinin çoğunluğunun kontrol altına alındığına ve Yampol yerleşim yerinin ele geçirildiğine yönelik paylaştığı bilgi de yalanlandı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: "Kupyansk'ı ele geçirdik"

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'daki savaşta yer alan "Batı" adlı askeri birliğe ait bir komuta noktasını ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Volçansk şehrinin yüzde 80’ini, Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin yüzde 70’ini kontrol altına aldıklarını belirterek, "Batı birliği birimleri Kupyansk şehrini kurtardı." ifadesini kullanmıştı.

Toplantıya katılan diğer askeri yetkililer de söz alarak, Rus ordusunun Yampol ve Maslikovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini bildirmişti.

Bu hamle dikkat çekti: Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması
Bu hamle dikkat çekti: Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması

Gündem

Bu hamle dikkat çekti: Ukrayna lideri Türkiye'ye geliyor! Zelenskiy'den 'Erdoğan' açıklaması

Rusya Ukrayna’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı!
Rusya Ukrayna’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı!

Dünya

Rusya Ukrayna’da iki yerleşim birimini kontrol altına aldı!

Yapmayı beceremeyen Yunanistan Ukrayna’dan satın alacak! Yunanın Türkiye korkusu zirvede!
Yapmayı beceremeyen Yunanistan Ukrayna’dan satın alacak! Yunanın Türkiye korkusu zirvede!

Gündem

Yapmayı beceremeyen Yunanistan Ukrayna’dan satın alacak! Yunanın Türkiye korkusu zirvede!

Bu da Ukrayna’nın İmamoğlu’su! Partisi kendisini hiçbir şekilde savunmadı
Bu da Ukrayna’nın İmamoğlu’su! Partisi kendisini hiçbir şekilde savunmadı

Gündem

Bu da Ukrayna’nın İmamoğlu’su! Partisi kendisini hiçbir şekilde savunmadı

{relation id:1965507 slug:'ukrayna-lideri-turkiyeye-geliyor-zelenskiyden-erdogan-aciklamasi-bu-hamle-dikkat-cekti'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23