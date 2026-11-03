Rusya ve Ukrayna Abu Dabi’de görüşecek: ABD arabuluculuk yapacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yeni bir müzakere turu düzenleneceğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Witkoff, 10-11 Kasım tarihlerindeki görüşmelerin ABD’nin arabuluculuğunda yürütüleceğini belirtti. Çalışma düzeyindeki müzakerelerde, savaş sonrası güvenliğin yanı sıra barışa yönelik sonraki adımlar da değerlendirilecek.

Witkoff, ABD'li müzakerecilerin, bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini, Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik mimarisini ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyecek ekonomik fırsatları ele alacağını kaydetti.

Witkoff, gelecek nesiller için kalıcı güvenlik sağlayacak kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik olarak Kiev, Oslo ve St. Petersburg'da kaydedilen ilerlemenin üzerine yeni adımlar atmayı beklediklerini ifade etti.