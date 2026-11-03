  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan aday gösterdi! Özgür Özel tebrik telefonu açtı Gürsel Tekin’den resmi internet sitesi cevabı Özel silinmedi, ekibiyle ‘butlan’ olup ‘şutlan’dı Reel sektöre müjde gibi destek! 50 milyar liralık dev finansman paketi piyasaya nefes aldıracak! Şansölyesi, ırkçısı, Yahudisi, Hırıstiyanı, yeşillisi, demokratı, muhafazakarı hepsi Türk Başbakana karşı birleşti: Adının Elif olması bile sorun! İran, savaşı sona erdirmek için bazı koşulları öne sürdü! İşte o 7 şart 11 ilde peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var Selvi, Yeni Parti'ye uzanan kara para skandalını yazdı! Emir Sarıgül: Can güvenliğim yok! "Türkiye'de hayvancılık bitti" diyenleri bitiren video! Hepsi suspus oldu Donat’tan o görüntülere takılıp kalanlara tepki: Gerilim tribününden bir bardak suda fırtına!
Dünya Rusya ve Ukrayna Abu Dabi’de görüşecek: ABD arabuluculuk yapacak
Dünya

Rusya ve Ukrayna Abu Dabi’de görüşecek: ABD arabuluculuk yapacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rusya ve Ukrayna Abu Dabi’de görüşecek: ABD arabuluculuk yapacak

Rusya ile Ukrayna arasında 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de yapılacak çalışma düzeyindeki müzakerelere ABD arabuluculuk edecek. Görüşmelerde savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin azaltılması ve insani yardım konuları ele alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yeni bir müzakere turu düzenleneceğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Witkoff, 10-11 Kasım tarihlerindeki görüşmelerin ABD’nin arabuluculuğunda yürütüleceğini belirtti. Çalışma düzeyindeki müzakerelerde, savaş sonrası güvenliğin yanı sıra barışa yönelik sonraki adımlar da değerlendirilecek.

Witkoff, ABD'li müzakerecilerin, bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransa, Almanya, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcileriyle bir araya gelerek Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini, Avrupa'nın savaş sonrası güvenlik mimarisini ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyecek ekonomik fırsatları ele alacağını kaydetti.

Witkoff, gelecek nesiller için kalıcı güvenlik sağlayacak kapsamlı bir barış anlaşmasına yönelik olarak Kiev, Oslo ve St. Petersburg'da kaydedilen ilerlemenin üzerine yeni adımlar atmayı beklediklerini ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
Gündem

İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki s..
Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!
Gündem

Ankara'da erken seçim kulisleri alev aldı! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, katıldığı canlı yayında erken seçim tartışmalarına ve seçim takvimine ilişkin çok konuşulacak açıkla..
Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı
Spor

Galatasaray'da bir istifa şoku daha! Başkan Vekili de görevini bıraktı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu istifa ettiğini açıkladı. Bugün ayrıca Galatasaray'ın 2. Başkanı Metin Öztürk de yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23