Rusya ve Suriye arasında kritik telefon görüşmesi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.

Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, iki lider, ticari, ekonomik, insani ve diğer alanlarda siyasi diyaloğu ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede Putin, "Suriye'nin birliğinin, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin desteklenmesine, uzun vadeli iyileştirilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılanması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu" yineledi.

Putin ve Şara, 9 Ağustos'ta Rusya ile Suriye arasında Hmeymim ve Tartus'taki Rus üslerinin geleceğine ilişkin imzalanan mutabakatın önemini vurguladı.

Görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.