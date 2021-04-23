Rusya ve Mısır arasındaki uçak seferleri yeniden başladı

Mısır'ın darbeyle yönetime gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasında yaklaşık 5,5 yıl önce durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Putin telefonda görüştü.

Rusya ve Mısır arasındaki uçak seferleri, 31 Ekim 2015'te 200'den fazla yolcu taşıyan Rus uçağının, Sina Yarımadası'nda düşmesinin ardından durdurulmuştu.

Sina Yarımadası'nda faaliyet gösteren DAEŞ yapılanması yolcu uçağının kendileri tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Örgütün açıklamasında yolcu uçağının, Rusya'nın Suriye'de gerçekleştirdiği bombardımanlara bir cevap olarak düşürüldüğü ifade edilmişti.