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Dünya Rusya ve İsrail arasında ipler gerildi! Kızıl Ordu mesajı
Dünya

Rusya ve İsrail arasında ipler gerildi! Kızıl Ordu mesajı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 23:14:00 -
Rusya ve İsrail arasında ipler gerildi! Kızıl Ordu mesajı

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in Rusya'ya ilişkin yaptığı açıklamalar, Rusya ve İsrail'in arasını açtı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in Rusya'ya yönelttiği 'Nazi' açıklamalarının "kabul edilemeºz" ve "kışkırtıcı" olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in Rusya'yı hedef alan röportajına çok sert tepki gösterdi.

Bakanlık, Halperin'in Rus gazetesi Kommersant’a verdiği röportajdaki ifadelerini eleştiren ve yalanlayan bir açıklama yayımladı.

Halperin'in, röportajda, "Uluslararası Holokost’u Anma Günü'nün Rusya’da resmen ilan edilmediğini" belirttiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Büyükelçisi, röportajda Rusya'ya yönelik kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalar yaptı. İlk önce Rusya’nın da inisiyatifiyle 27 Ocak Uluslararası Holokost’u Anma Günü’nün BM Genel Kurulunca ilan edildiğini hatırlatmakta yarar var. Bu tarih tesadüf seçilmedi. Aynı gün 1945’te Kızıl Ordu, Polonya’daki Auschwitz-Birkenau toplama kampını Nazilerden kurtardı. Bu bilgiler, büyükelçinin açıklamalarının saçma olduğunu gösteriyor."
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Halperin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Holokost ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaları eleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Holokost, çeşitli etnik ve sosyal grupların temsilcilerinin Naziler tarafından zulme uğratılması ve kitlesel olarak yok edilmesidir. Bu, en önemli uluslararası belgelerde de bu şekilde kayıtlıdır. İsrail Büyükelçisi ile Komersant muhabirinin, Ukrayna’daki Nazi konusuna değinmemesi de dikkat çekicidir. Aslında Holokost kurbanları ve onları kurtaran kahramanların küçümsendiği yer burasıdır.

Halperin'in röportajında, Kızıl Ordu askerlerine ait anıtların yok edilmesinin devlet politikası seviyesine getirildiği Polonya, Çekya, Baltık ülkeleri ile ilgili kelam bile edilmedi.

Holokost'u durduran askerlerin mezarları sıklıkla yerle bir ediliyor. Benzer şekilde İsrail Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2023'te Nazi Gunko'nun Kanada Parlamentosu'ndaki toplantıda konuşma yapması ile ilgili açıklama yapmadı.

Büyükelçi, Holokost konusunda tek başına yorum yapma hakkına ve yüksek ahlaki otoriteye sahip olmadığını unutmamalıdır."

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