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Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

Alman basını, Rusya ve İran askerlerinin Suriye'de çatışmaya girdiğini yazdı. Çatışma sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği öğrenildi.

27 Ocak 2019 Pazar 20:48
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

Alman Spıegel dergisinin iddiasına göre geçtiğimiz haftalarda Rusya ve İran askerleri Suriye'de çatışmaya girdi. Çatışma sonucu kaç askerin öldüğü bilinmezken tahminlere göre onlarca asker hayatını kaybetti.

Alman Spıegel Online sitesinde Christopher Reuter imzalı yayımlanan haberde Suriye'nin Hama bölgesinde Rusya ve İran askerleri bölgesel nüfus kaygısı nedeniyle çatışmaya başladı.

Bölgeye Esed askerleri gönderildi

19 Ocak'ta gerçekleşen olayda, hafif silahlarla başlayan çatışma daha sonrasında yerini tank ve ağır silahların kullanılmasına bıraktı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında net bir açıklama yapılmazken tahminlere göre onlarca asker öldü.

Çatışma anlarına ilişkin ses kayıtlarının da elinde olduğunu belirten Reuter, İran askerlerinin daha sonra bölgeye takviye amacıyla Esed rejimine bağlı askerleri gönderdiğini belirtti.

Esed'in bölgedeki etkisizliğine de dikkat çeken Spıegel muhabiri, Rusya ve İran'ın Suriye topraklarında nüfus kavgası yaparken, Esed'in hiçbir söz hakkının olmadığını yazdı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:48
  1. ABD
  2. Rusya
  3. İran

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