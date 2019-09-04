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Rusya ve Hindistan serbest ticaret görüşmelerini başlatıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:- "(Hindistan ile serbest ticaret anlaşması) Yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turu başlayacak” - "Hindistan ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest bir ticaret bölgesi oluşturulmasıyla, emtia ticaretinin çeşitlendirilmesi için ilave fırsatların açılacağına inanıyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
Rusya ve Hindistan serbest ticaret görüşmelerini başlatıyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik ilk tur görüşmelerinin yakında başlayacağını açıkladı.

Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya ile Hindistan arasında askeri-teknik alanda yürütülen iş birliğinin önemine işaret eden Putin, “Bu iş birliğimiz, stratejik ortaklığımızın önemli bir temelini oluşturuyor. 2011-2020’yi kapsayan askeri-teknik iş birliği anlaşmamızı 10 yıl daha uzatmak için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

Hindistan ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak istediklerini vurgulayan Putin, “Hindistan ile ticaretimizde ulusal para kullanımını artırarak, Rusya Merkez Bankası’nın para transfer sistemiyle bankalar arasında daha pürüzsüz işlemleri garanti altına alabiliriz.” diye konuştu.

AEB ile Hindistan arasında serbest ticarete ilişkin müzakerelerin sürdüğünü anlatan Putin, “Hindistan ile AEB arasında serbest bir ticaret bölgesi oluşturulmasıyla, emtia ticaretinin çeşitlendirilmesi için ilave fırsatların açılacağına inanıyorum. Bu ortak hedefimiz ve yakın gelecekte bir anlaşma taslağı hazırlanmasına ilişkin ilk müzakere turu başlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Modi ise Rusya ile savunma gibi stratejik alanlarda iş birliğini geliştirdiklerini belirterek, “Rusya ile yedek parçaların Hindistan’da üretilmesine ilişkin anlaşmalar imzaladık. Bu tüm sanayimiz için bir ivme yaratacak. Hindistan’da Rusya’nın desteğiyle inşa edilecek nükleer güç santrallerinde yerel üretimi de geliştirmek ilişkilerimizi daha da güçlendirecek.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
  1. Hindistan
  2. Rusya
  3. Ticaret

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