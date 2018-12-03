0553 313 94 23

Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!

Ermenistan'da bulunan Rus hava üssündeki birlikler ile Ermenistan ordusu ortak tatbikat yaptı. Tatbikat sırasında hava sahası ihlalleri gerçekleştiren sahte düşman hedefleri tespit edilerek püskürtüldü.

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:26
Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!

Ermenistan'daki Rus hava üssü ve Güney Askeri Birimi hava savunma birliklerinden askerlerle Ermenistan ordusundan askerler ortak tatbikata katıldı. Tatbikatta sahte düşman hava saldırıları püskürtüldü.

Rusya'nın Güney Askeri Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'daki Rus hava üssü ve birimden askerler, Ermenistan ordusundan askerlerle ortak tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında hava sahası ihlalleri gerçekleştiren sahte düşman hedefleri tespit edilip imha edildi. Hava sınırları ve mevzi koruma ile zarar gören hava araçlarına yardım işlemleri gerçekleştirildi.

Ortak uçuş gerçekleştirildi 

Tatbikatta kullanılan ve yüksek ile alçak irtifada seyreden düşman hedeflerini taklit eden Mig-29 uçağı ve Mi-8MTŞ helikopteri Ermenistan sınırları boyunca ortak görev alanlarında uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar farklı hızlarda 50 ila 60 bin metre irtifada seyretti.

Tatbikatta Rusya'nın Erebuni'deki üssünden Buk-M1-2, S-300B füze sistemleri, Mig-29 uçakları, Mi-24P ve Mi-8MTŞ helikopterleri ile Ermenistan ordusundan Su-35 uçakları dahil 100'den fazla teçhizat yer aldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:26
  1. Rusya
  2. Ermenistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Securitas "Engelsiz" güvenlik raporu yayında
    1. Securitas "Engelsiz" güvenlik raporu..
    2. Doğu Türkistan için İstanbul'dan..
    3. Akçansa'dan gençlere iş fırsatı
    4. İşaret diliyle Kur’an öğreniyorlar
    5. FETÖ'den tutuklanan polis müdürü,..
    6. Cardtek, Big Bang 2018'de geleceğe..
    7. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
    8. GÜNCELLEME - Katar OPEC'ten..
    9. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması
    10. "Siyasi mahkûmlar serbest..
    11. "Kaset komplosu" davası
    12. Kayserispor'dan Sumudica bombası!
    13. Uçurumda mahsur kalan köpeği AKUT..
    14. Kaşıkçı ve Karlov'a 'Pegasus' kancası!
    15. Musul'daki iç göçmenlerin çilesi..
    16. Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    17. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    18. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    19. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    20. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...