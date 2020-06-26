Rusya ve Çin’den savaş uçakları alacaklar! ABD’yi korku sardı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Salı günü Washington'un yeni Rus ve Çinli savaş uçağı satın almasını önlemek için İran'a karşı silah ambargosunu genişletmek istediğini tweetledi.

Pompeo'ya göre, İran'a karşı silah ambargosu Ekim ayında sona eriyor ve bu Tahran'ın Rusya'nın Su-30 ve Çin'in J-10'u gibi savaş jetleri edinmesinin yolunu açacak.

“İran'daki @UN Silah Ambargosu Ekim ayında sona ererse, İran Rusya'nın SU-30 ve Çin'in J-10'u gibi yeni savaş uçakları satın alabilecek. Bu son derece ölümcül uçaklarla Avrupa ve Asya İran'ın çapraz yollarında olabilir. ABD bunun olmasına asla izin vermeyecek” dedi.