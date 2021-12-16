Rusya ve Çin’den kritik karar

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ABD ve NATO'nun ardından Çin de resmen dahil oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans yoluyla görüştü. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü açıklandı. Putin ve Xi, sanal zirvede yaptıkları açılış konuşmalarında, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri överken, Rus lider de Çin’le ilişkileri “21. yüzyılda devletlerarası işbirliğinin uygun bir örneği” olarak niteledi. İki liderin yakın yüz yüze görüşme kararı aldığı bildirildi.

‘Yeni bir iş birliği modeli oluşturuldu’

Görüşmenin ardından, Putin, “İki ülke arasında, iç işlerine karışmadan, çıkarlarına saygılı olarak ortak bir yeni işbirliği modeli oluşturulmuştur.” ifadelerinde bulundu.

Xi ise Rusya Devlet Başkanı’nın “Çin’in kilit ulusal çıkarlarını koruma çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini ve ülkeler arasında huzursuzluk yaratma girişimlerine kesinlikle karşı çıktığını” söyledi ve “Bunu çok takdir ediyorum” dedi. Reuters, görüşmenin ardından Kremlin tarafından yayımlanan mesajları da paylaştı. Buna göre, Putin’in Xi’yi ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme ile ilgili olarak da bilgilendirdiği aktarıldı. Kremlin, Putin ve Xi’nin ABD’nin Asya-Pasifik’teki mevcut durumu değiştirmeye çalışmasına yönelik endişelerini de dile getirdiklerini aktardı.