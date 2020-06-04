Rusya ve BAE bozguna uğradı! Libya'dan Türkiye'ye tarihi çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac, önemli açıklamalarda bulundu.

Darbeci Halife Hafter'i bozguna uğratarak Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne büyük hayal kırıklığı yaşatan Libya'da Başbakan Serrac, Türkiye'ye çağrı yaptı.

Fayiz Es-Serrac, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kardeşim ve dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olma fırsatı yakaladım. Kendisiyle çok önemli konuları ele aldık. İkili ilişkilerimizin geliştirilmesiyle ilgili konulara değindik.

Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı özellikle teşekkürlerimizi ilettik.

Bizler her zaman için askerin despotizm tavrına karşı sert tutumumuz olmuştur. Bu bağlamda bugün bize karşı lejyonerler tarafından ve onları destekleyen tarafından başlayan saldırılardan sonra birkaç saat öncesinde büyük bir başarıyı elde etmiş olduk, Trablus cephesini tamamıyla özgürleştirmeyi sağladık.

Aslında bu zafer hepimizin zaferidir, hakkın batıla olan zaferdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. Bizler mücadeleye devam edeceğiz. Düşmanı tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Modern demokratik ülkemizi tesis etme yolunda geri adım atmayacağız.

Savaş suçlusuyla müzakare masasına oturma ile ilgili her ne kadar zorlamalar olsa kendisinin meşruluğu tanımamakta olduğunu bilmekteyiz. Kendisine müzakare olanağı vermeyeceğiz. Bizim için önemli olan taraf halkın iradesidir. Bizler biliyoruz ki, bazı kırık sesler, çatlak sesler ilkelerimizle ilgili şüpheli yaklaşımlar sergilemektedir. Şu an Libya devletini kurmak için safları sıklaştırmak zamanıdır.

Şu an sizler Trablus ve çevresinde yenilgiye uğradınız ve artık bundan geri durmalısınız. Libyalıları kendi haline bırakın, tarih sizi asla affetmeyecektir.

"Türkiye'yi ve Türk şirketlerini görmek istiyoruz"

Libya doğal kaynaklar, insan kaynakları ile geleceğe yönelik olarak Türkiye ile yapıcı işbirliği kurma olanaklarına sahiptir. Ekonomik, siyasi, bölgesel ağırlığınızla birlikte hep beraber Libya'nın tekrardan imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına ve halkına en içten teşekkürlerimi iletirken, Türkiye'ye ilerleme, atılım getirmesini, halkın daha iyi noktalara ulaşmasını temenni ediyorum."