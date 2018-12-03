0553 313 94 23

Rusya ve Arjantin'den nükleer anlaşma

G20 Zirvesi'ne katılan ülkelerden Rusya ve ev sahibi Arjantin arasında, barışçıl nükleer anlaşma imzalandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:30
Rusya ve Arjantin'den nükleer anlaşma

Rusya ve Arjantin'in nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda stratejik bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Rus enerji şirketi Rosatom'dan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

İki ülkenin devlet başkanları katıldı

İmza törenine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin de katıldığı belirtilen açıklamada, "G20 Zirvesi, Rusya ve Arjantin arasında önemli bir iş birliğine sahne oldu. İki ülke, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusundaki ortaklıklarını doğrulayan stratejik bir anlaşmaya imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, "Hepimiz, Rosatom’daki herkes, bu adımın nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla uygulanmasında karşılıklı olarak yararlı iş birliğimizi teşvik edeceğinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok sayıda iş birliği fırsatı sunuyor"

Belgedeki karşılıklı iş birliğinin temel alanlarından birinin, Arjantin'deki büyük ve küçük kapasiteli nükleer güç santrali inşaat projelerine uygulanacak çeşitli proje yürütme stratejilerinin geliştirilmesi olduğunu belirten Likhachev, şunları kaydetti:

"Anlaşma üçüncü dünya ülkelerinde ortak projeleri, araştırma merkezleri kurulmasını ve buralarda personel kapasitesini geliştirmeyi içeriyor. Bunun yanı sıra belge, ortak araştırma ve personel eğitimi de dahil olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği fırsatı sunuyor. Ayrıca, anlaşma kapsamında taraflar, Rus tasarımına dayanan yüzer nükleer güç santrali filosuyla ilgili ortak çalışma olasılığını da dikkate alacaklar. Dünyanın ilk yüzen nükleer güç santrali 'Akademik Lomonosov'un tamamlanmış inşaatını göz önünde bulunduracaklardır."

Törende ayrıca nükleer enerjilerin barışçıl yollarla kullanımı için özel Rus-Arjantin projelerinin uygulanmasına dair bir yol haritasının da imza altına alındığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:30
  1. Rusya
  2. Arjantin
  3. Barışçıl nükleer anlaşma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde'de kurtarılan kadın dağcı Adana'da tedavi altına alındı
    1. Niğde'de kurtarılan kadın dağcı..
    2. Kayseri'de CHP ilçe binasına saldırı..
    3. Boşanmak üzere olduğu eşini öldüren..
    4. "Cizre'de doğdu, Altaylı oldu"
    5. Sahilde gezerken buldu! 'Bugüne..
    6. Yeni annelere müjde! Devlet teşviki 7..
    7. Alim ve mütefekkir: Hasan Basri Çantay
    8. Asgari ücret ne zaman belli olacak?
    9. "Türkiye Kaşıkçı olayında çok..
    10. Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na..
    11. Bakan Albayrak'tan enflasyon..
    12. Gece haberlerinin görünmeyen..
    13. Bu oyunda "teknik direktör" yürüdükçe..
    14. Paris sokakları savaş alanına döndü
    15. Devlet başkanı iddiaları yalanladı:..
    16. 4 şehit verilen operasyon sonrası, 48..
    17. SGK prim geri alma nasıl yapılır?
    18. MEB'den "yapay zeka" temalı..
    19. Bedensel engellilerden organ bağışı
    20. Esed'in bombaları Suriyeli Meryem'i..
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'