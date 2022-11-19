'Rusya ve ABD istihbaratının Ankara'da buluşması Türkiye'nin...'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin, birçok kıtanın ve bölgenin parçası olması itibarıyla eşsiz ve stratejik bir konuma sahip olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin geçmişten bugüne kıtayla ilgili her konuda aktif roller üstlendiğini aktardı.

Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da yaptığı müzakereler neticelendi ve süresi dolan tahıl anlaşması uzatıldı. Yine Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enerji krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmeye hazırız. Son olarak bu ilkeli ve yapıcı politikamızın bir neticesi olarak Milli İstihbarat Teşkilatımız, Amerikan ve Rus istihbarat başkanlarını Ankara'da bir araya getirdi. Böylece bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik tehditlerin masaya yatırılmasını sağladı. İstihbarat diplomasisinin iyi bir örneği olan bu girişim de Türkiye'nin potansiyelini ve 'istikrarlaştırıcı güç' olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Biz tüm bu adımları bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın hâkim olması amacıyla atıyoruz. Elbette bu çabalar, belirsizlikten, kaostan, çatışmadan beslenenlerin hesap ve oyunlarının bozulması anlamına geliyor. Onlar da bazen doğrudan kendilerinin devreye aldığı yaptırım tehditleriyle, bazen de maşa olarak kullandıkları terör örgütleri aracılığıyla ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Darbe girişimi, terör saldırıları, ekonomik yaptırımlar, finansal operasyonlar, sistematik dezenformasyonlar… Ülkemiz bütün bu tehditlere maruz kaldı. Ancak biz bunların hiçbirine boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz." (İLKHA)