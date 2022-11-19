  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Gündem 'Rusya ve ABD istihbaratının Ankara'da buluşması Türkiye'nin...'
Gündem

'Rusya ve ABD istihbaratının Ankara'da buluşması Türkiye'nin...'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD ve Rus istihbarat başkanlarının Ankara'da bir araya gelmesine ilişkin, "Bu girişim Türkiye'nin potansiyelini ve 'istikrarlaştırıcı güç' olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 12:11:00 -
'Rusya ve ABD istihbaratının Ankara'da buluşması Türkiye'nin...'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin, birçok kıtanın ve bölgenin parçası olması itibarıyla eşsiz ve stratejik bir konuma sahip olduğuna işaret eden İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin geçmişten bugüne kıtayla ilgili her konuda aktif roller üstlendiğini aktardı.

Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da yaptığı müzakereler neticelendi ve süresi dolan tahıl anlaşması uzatıldı. Yine Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enerji krizinin çözümünde de sorumluluk üstlenmeye hazırız. Son olarak bu ilkeli ve yapıcı politikamızın bir neticesi olarak Milli İstihbarat Teşkilatımız, Amerikan ve Rus istihbarat başkanlarını Ankara'da bir araya getirdi. Böylece bölgesel ve küresel güvenliğe yönelik tehditlerin masaya yatırılmasını sağladı. İstihbarat diplomasisinin iyi bir örneği olan bu girişim de Türkiye'nin potansiyelini ve 'istikrarlaştırıcı güç' olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Biz tüm bu adımları bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın hâkim olması amacıyla atıyoruz. Elbette bu çabalar, belirsizlikten, kaostan, çatışmadan beslenenlerin hesap ve oyunlarının bozulması anlamına geliyor. Onlar da bazen doğrudan kendilerinin devreye aldığı yaptırım tehditleriyle, bazen de maşa olarak kullandıkları terör örgütleri aracılığıyla ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Darbe girişimi, terör saldırıları, ekonomik yaptırımlar, finansal operasyonlar, sistematik dezenformasyonlar… Ülkemiz bütün bu tehditlere maruz kaldı. Ancak biz bunların hiçbirine boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz." (İLKHA)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Milli

Chp kılıçdaroğlu ayaklarına gider Bi ayağımıza çağırırız. Fark bu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23