Rusya üretti... Komşu ülke hava kuvvetlerine kattı!

İran haber ajansı ISNA, bir adet Rus yapımı YAK-130 tipi savaş eğitim uçağının ülkeye geldiğini ve İran Hava Kuvvetleri'ne katıldığını duyurdu.

İran nisan ayında Rusya'dan Su-35 savaş jetlerinin satın almak için anlaşmanın tamamlandığını açıklamıştı.

ISNA'nın haberine göre ileri savaş eğitim uçağı, pilotların dördüncü nesil savaş jetlerini öğrenmek için eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak.

İran ve Rusya arasında, özellikle askeri ekipman açısından yakın bir bir ilişki bulunuyor.

İran yapımı silahlı insansız hava araçları, Rusya'nın Ukrayna ile devam eden savaşında temel unsurlardan biri haline geldi.

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Tahran, önce Moskova'ya sattığını inkar ederek ve daha sonra savaştan önce sattığını ileri sürerek Şahit adlı SİHA'larla ilgili çelişkili açıklamalar yapmıştı.

Buna rağmen çatışmalarda kullanılan insansız hava araçlarının hacmi, savaşta bomba taşıyan silahların İran tarafından sürekli olarak tedarik edildiğini gösteriyor.

Beyaz Saray, haziran ayında İran'ın Rusya'ya Moskova'nın doğusunda bir insansız hava aracı üretim tesisi kurması için malzeme sağladığını ve Kremlin'in de bu sayede sürekli bir silah tedariki sağlamaya çalıştığını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews

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