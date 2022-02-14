Rusya Ukrayna’yı 3 taraftan kuşatıyor!

Savaşı önlemek için yoğun diplomatik çabalar sarf edilirken, analistler Rusya ordusunun Ukrayna için acil bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıyor.

CNN’in haberine göre, bir işgal olursa, nereden başlayacağı belli değil.

Rusya, Ukrayna’nın üç tarafında baskı noktaları oluşturdu. Bunlar; Ukrayna’nın doğusu, kuzeyde Belarus ve güneyde Kırım.

İşte Ukrayna ve Batı’nın yakından izlediği üç cephe ve her birinde tespit edilen son Rus hareketleri;

Ukrayna’nın doğusu

Dikkatlerin çoğu, Ukrayna kuvvetleri ve Rus destekli ayrılıkçıların 2014’ten beri çatıştığı Donetsk ve Luhansk’ın ayrılıkçı bölgelerine çevrildi.

Rus hamlelerini izleyenler için ilk varsayım, Moskova’nın bölgede zaten sahip olduğu askeri gücünü artırabileceği ve burasını Ukrayna’nın doğusunu işgal için en kolay pozisyon haline getirebileceği.

CNN tarafından elde edilen uydu görüntüleri, bir zamanlar Rus tankları, topçuları ve diğer zırhlı araçları barındıran Yelnya bölgesindeki askeri üssün büyük ölçüde boşaltıldığını ve son günlerde teçhizatın sınır yakınlarına taşındığını gösteriyor.

Bu arada, kuzeydoğu Ukrayna sınırındaki Kursk ve Belgorod bölgelerinde artan askeri faaliyetler, uzmanların işgalin bu bölgeden başlatılabileceğine dair korkularını artırdı.

Roshan Consulting askeri hareket takibi uzmanı Konrad Muzyka, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kursk’ta büyük bir araç ve personel akını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Washington merkezli Potomac Vakfı’ndan Rus birliklerinin hareketlerini ayrıntılı olarak inceleyen Phillip Karber ise, “Rusya’nın en güçlü taarruz oluşumu -genellikle Moskova’da bulunan 1. Muhafız Tank Ordusu- 400 kilometre güneye taşındı. Şu anda Kursk-Kiev işgal güzergahında hızlı bir zırhlı saldırı için en uygun alanda toplanıyor” dedi.

Belarus

Ukrayna’ya başka bir yol sağlayabilecek, Moskova ile yakın müttefik bir ülke olan Belarus’ta çok sayıda Rus askerinin toplanmasıyla ilgili endişeler de arttı.

Rusya ve Belarus, geçtiğimiz Perşembe günü, boyutu ve zamanlaması Batı’da endişelere yol açan 10 günlük ortak askeri tatbikatlara başladı.

Moskova’nın Belarus’taki asker konuşlandırmasının, Soğuk Savaş’tan bu yana oradaki en büyük konuşlandırma olduğuna inanılıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaklaşık iki hafta önce, Belarus’taki Rus asker sayısının önümüzdeki haftalarda 30 bine ulaşacağını ve konuşlandırmanın Speznaz özel harekat kuvvetleri, Su-35 savaş uçakları, İskender füzeleri ve S-400 hava savunma sistemlerini içerdiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ile Belarus arasındaki tatbikatların amaçlarından birinin ‘dış saldırganlığı püskürtmek’ olduğunu iddia etti.

Avrupalı bir ​​diplomat bu ayın başlarında CNN’e, Belarus’ta çok sayıda Rus askeri bulunmasının endişe verici olduğunu söyleyerek, bunun Rusya’nın Ukrayna’nın başkentine hızlı bir saldırı başlatmak için ihtiyaç duyacağı eksik parça olacağına dikkat çekti.

Maxar tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, Rus ordusunun Belarus’ta çeşitli yerlerde gelişmiş konuşlandırmalar gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Konuşlandırmalar muhtemelen ortak tatbikatlarla ilgili, ancak diğer görüntüler kampların Ukrayna sınırına yakın bir yerde, tatbikatların yapıldığı yerden yüzlerce kilometre uzakta kurulduğunu gözler önüne seriyor.

Ancak Rusya, Ukrayna’ya giriş noktası olarak Belarus sınırına odaklanırsa, yol zorluklarla dolu olacak.

Rus askerleri, Avrupa’nın en büyük sulak alanlarından biri olan ve Belarus ile Ukrayna arasındaki sınırı oluşturan Pripet Bataklıkları olarak da bilinen Pinsk Bataklıkları’ndan geçmek zorunda kalacak.

Bu bölge, 1941’de Almanya’nın Sovyetler Birliği’ni başarısız işgal girişimi Barbarossa Harekatı sırasında Nazi güçlerini engelledi.

Kırım

Uzmanlara göre, 2014’te Rusya tarafından ilhak edilen yarımada, herhangi bir yeni operasyon için doğal bir zemin hazırlayacak. Ancak Moskova’nın Kırım’dan Ukrayna’ya bir hamle başlatmaya çalışıp çalışmadığı belirsiz.

Kırım’ın başkenti Simferopol’ün kuzeyine 550’den fazla birlik çadırı ve yüzlerce aracın ulaştığını değerlendiren Maxar, büyük bir birlik ve teçhizat konuşlandırıldığını gözlemledi.

Ardından Maxar tarafından Perşembe günü ilk kez Kırım’ın kuzeybatı kıyısındaki Slavne kasabası yakınlarında zırhlı araçlar da dahil olmak üzere yeni bir konuşlanma belirlendi.

Bu yeni konuşlandırmalar, birkaç Rus savaş gemisinin Kırım’ın ana limanı olan Sivastopol’a ulaştığı gün gözlemlendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe günü limanda altı büyük amfibi çıkarma gemisinin görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Donanması, “Rusya, Karadeniz Bölgesi’ni askerileştirmeye devam ederek, Ukrayna ve dünya üzerinde baskı oluşturmak için ek çıkarma gemileri transfer etmeye devam ediyor” yanıtını verdi.

Açıklamada, Ukrayna deniz kuvvetlerinin herhangi bir Rus provokasyonu durumunda ülkeyi denizden savunmaya hazır olduğu da vurgulandı.

Ukrayna’nın güneyine yapılacak herhangi bir hareket, konuşlanmanın da bildirildiği, Moldova’nın Rus destekli ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’deki birlikler tarafından desteklenebilir.