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Dünya Rusya Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı! O parayla yeni bir ülke kurulur
Dünya

Rusya Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı! O parayla yeni bir ülke kurulur

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un verdiği bilgilere göre, Ukrayna'nın kaybettiği askeri teçhizatla yeni bir ülke kurulur.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 22:32:00 -
Rusya Ukrayna'nın kayıplarını açıkladı! O parayla yeni bir ülke kurulur

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya, Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim biriminin Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi.

Ukrayna ordusunun kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 381 uçak, 206 helikopter, 2 bin 987 insansız hava aracı, 402 hava savunma füze sistemi, 7 bin 691 tank ve zırhlı araç, 997 çok namlulu roketatar, 3 bin 970 obüs ve havan topu, 8 bin 229 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın askeri kaybı tam olarak belirlenemese de toplam parasal kaybının 200 milyar doların çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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