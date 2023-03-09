Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken iddia

Litvanya askeri istihbarat şefi Elegijus Paulavicius, "Rusya'nın şu anda sahip olduğu kaynaklar, savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında 1 yıl geride kalırken, Litvanya askeri istihbarat şefi Elegijus Paulavicius yaptığı açıklamada, "Rusya'nın şu anda sahip olduğu kaynaklar, savaşı mevcut yoğunlukta iki yıl boyunca sürdürmek için yeterli olacaktır. Rusya'nın savaşı ne kadar sürdürebileceği, İran ve Kuzey Kore gibi devletlerin desteğine de bağlı" dedi.

Paulavicius ayrıca, Rusya'nın kamu kaynaklarını ordusunu finanse etmek için kullandığı için yaptırımların Rus ordusuna zarar vermediğini söyledi.