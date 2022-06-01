Rusya-Ukrayna savaşında en az 243 çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaş bitmedi…

Yüzlerce sivil ve çocuk, bu savaşta can verdi.

En az 243 çocuk hayatını kaybetti

Ne müzakereler ne de yaptırımlar savaşa bir türlü durduramazken, son rakam iç acıttı.

Ukrayna Başsavcılığı, Rus ordusunun saldırıları sonucunda en az 243 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başsavcılık, 446 sivilin ise yaralandığını belirtti.

81 okul tamamen yıkıldı

Saldırılarda en az bin 937 eğitim kurumun hasar gördüğü ve 181’inin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Rakamların kesin veriler olmadığı da özellikle bildirildi.

İHA’nın haberine göre ise geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmalar devam ediyor…