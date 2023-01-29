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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'ta dün yerel saatle 07.30'da kasten bir hastaneyi hedef aldığını, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 12:46:00 - 2023-01-29 12:54:16
Rusya-Ukrayna savaşı! Rusya'dan flaş yeni açıklama: Ukrayna kasten hastaneyi vurdu, ölü ve yaralılar var

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Luhansk’ta dün yerel saatle 07.30’da ‘kasten’ bir hastaneyi hedef aldığını, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novoaydar'da bulunan bölge hastanesinin binasına ABD yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak kasıtlı bir saldırı düzenledi" denildi.

SALDIRIDA 14 CAN KAYBI

Bakanlık, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını belirterek, "Novoaydar'ın sağlık tesisi, sivil ve askeri profesyonellerin aylardır yerel halka ve askerlere tıbbi yardım sağladığı bir yerdi. Parçalanma özellikli savaş başlıklarına sahip roketlerin binayı hedef alması sonucu 14 kişi öldü, 24 hasta ve hastane sağlık çalışanı yaralandı" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bakanlık, söz konusu saldırının bir 'savaş suçu' olduğunu ifade ederek, "Faal durumda olduğu bilinen sivil sağlık tesisine yönelik kasıtlı füze saldırısı, şüphesiz Kiev rejiminin iğrenç bir savaş suçudur. Bu suçun planlanması ve uygulanmasında tüm suç ortakları bulunup adalet önüne çıkarılacaktır" dedi. (DHA)

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