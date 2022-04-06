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Dünya Rusya Ukrayna mevzilerini Su-25 tipi savaş uçaklarıyla böyle vurdu
Dünya

Rusya Ukrayna mevzilerini Su-25 tipi savaş uçaklarıyla böyle vurdu

Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran Rusya, Su-25 tipi savaş uçaklarıyla Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi’nde bulunan mevzileri vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 22:57:00 - 2022-04-06 23:03:07

Rusya’ya ait savaş uçakları Ukrayna’nın Donetsk Bölgesi’nde bulunan Ukrayna mevzilerini vurdu.

Rusya, İstanbul’da Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin bazı konularda uzlaşmasının üzerine Kiev ve Çernihiv Bölgeleri’nden çekilme kararı almış, Rus ordusu saldırılarını Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaştırmıştı.

Su-25 tipi savaş uçaklarıyla vurdular

Akşam saatlerinde Rusya Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-25 tipi savaş uçakları, Donetsk Bölgesi’ndeki Ukrayna mevzilerini vurdu. Saldırıdaki can kaybına ve hangi noktaların hedef alındığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

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