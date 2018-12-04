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Rusya-Ukrayna geriliminde AİHM'e kınama!

Rusya Adalet Bakanlığı, Ukrayna’nın Kerç Boğazı'ndaki Rus eylemleriyle ilgili şikayetleri kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni kınadı.

04 Aralık 2018 Salı 17:06
Rusya-Ukrayna geriliminde AİHM'e kınama!

Rusya, Ukrayna'nın Kerç Boğazı'ndaki Rus gerginliği ile alakalı şikâyetini kabul ettiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini (AİHM) kınadı.

Rusya Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Kerç Boğazı'ndaki Rus eylemleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı şikâyeti kabul etmesinden duyduğu endişeyi dile getirildi. AİHM'yi kınadıklarını dile getiren bakanlığın açıklamasında, şikâyetin Rusya'nın diplomatik kanallardan Ukrayna'ya sağlayabileceği resmi belgelere değil, medya yayınlarına dayandığı bildirildi.

Poroşenko sıkıyönetimi oylamaya sunacak

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı, Ukrayna'ya ait Berdyansk, Nikopol and Yany Kapu gemilerinin 25 Kasım'da Rusya sınırını ihlal etmesi sonucu Rusya ve Ukrayna arasında gerilime sebep olmuş, Rusya, Ukrayna’nın 3 gemisini Rusya kıyılarının 20 kilometre açığında alıkoymuştu. Ukrayna Rusya'nın sınır ihlali suçlamalarını reddetmiş, gözaltına alınan askerlerin derhal salıverilmesini talep etmişti. İlerleyen günlerde Ukrayna’da, gerilim sebebiyle ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun önerisiyle sıkıyönetim ilan edilmesi oylamaya sunulup onaylanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:06
  1. Ukrayna
  2. Rusya
  3. AİHM

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