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Dünya Rusya uçak tamir tesisini vurdu
Dünya

Rusya uçak tamir tesisini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentinde bulunan uçak tamir tesisini vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:56:00 -
Rusya uçak tamir tesisini vurdu

Yerel saatle 06.00 sıralarında düzenlenen bombardımanın ardından gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Lviv Belediyesi, Rus füzelerinin Lviv Havalimanı yakınındaki tesise yaptığı saldırıyla ilgili, “Tamir merkezindeki binalar darbelerle yıkıldı. Ancak tesisin aktif çalışması önceden durdurulduğu için can kaybı bulunmuyor.” açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Lvivlileri hava saldırısı alarmı durumunda talimatları yerine getirmeleri konusunda uyararak olay yerinden fotoğraf çekilmemesi ve yetkililere kolaylık gösterilmesi çağrısında bulundu.

Uçak tamir tesisine yapılan bombardıman, Rusya’nın, Lviv bölgesine düzenlediği ikinci saldırı oldu. Geçen günlerde Rus füzeleri Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ni hedef almış, 35 kişi hayatını kaybederken 134 kişi yaralanmıştı.

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