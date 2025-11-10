  • İSTANBUL
Rusya Türkiye'ye büyük ayıp! Engel oldular

Rusya Türkiye'ye büyük ayıp! Engel oldular

Rusya ile Türkiye arasında Trabzon-Soçi seferlerine ilişkin krizin perde arkası ortaya çıktı. Moskova yönetimi büyük mağduriyete sebep oldu.

Seabridge adlı Türk feribotu, Soçi limanına yanaşma izni alamadığı için iki gün boyunca Karadeniz açıklarında bekledikten sonra Trabzon’a geri dönmek zorunda kaldı. Geminin işletmecisi SVS Shipping’in yöneticisi Sergey Türkmenyan, tüm yasal izinlerin alındığını ve Rusya’nın ilgili kurumlarıyla gerekli kontrollerin yapıldığını açıklasa da, Krasnodar Bölge yönetimi “güvenlik gerekçeleri” nedeniyle seferin gerçekleşmesine izin vermedi. Ancak yetkililer, bu güvenlik kaygılarının tam olarak neyle ilgili olduğunu açıklamadı.

Business FM, gelişmelerin perde arkasında yaşananları aktardı:

Seabridge’in 5 Kasım’da yapılması planlanan seferi, 14 yıl aradan sonra Soçi–Trabzon hattında düzenlenecek ilk feribot yolculuğu olacaktı. 450 yolcu ve 200 araç taşıma kapasitesine sahip altı katlı gemi, bu ilk seferde yalnızca 20 yolcuyla yola çıktı. Rusya’dan 18, Türkiye’den 2 kişinin bulunduğu yolculukta, hat açılışına özel olarak tüm yolculara kabinlerde konaklama ve akşam yemeği sunuldu. Ancak gemi Soçi açıklarına vardığında yanaşma izni gelmedi ve yaklaşık 10 kilometre açıkta iki gün bekledi.

Bekleme süresince yolculara ücretsiz üç öğün yemek verildi ve gemideki koşulların rahat olduğu bildirildi. Yine de bazı yolcular mağdur oldu; Soçi’den uçak bileti olanların rezervasyonları yandı, bazıları ise Türkiye’ye dönüşte yasal kalış süresini aştı. Bir yolcunun annesi, oğlunun vizesi dolduğu için Trabzon’a geri döndüğünde sorun yaşayabileceğini söyledi. Buna rağmen gemi sonunda rotasını değiştirmek zorunda kaldı ve Trabzon’a geri döndü.

Şirketin iddiasına göre, yerel yönetime yanlış bilgi verilerek feribotun aslında yük taşımacılığı yapacağı öne sürüldü. Türkmenyan, bunun gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Hiçbir zaman kamyon ya da yük taşımayı planlamadık. FSB gemiyi, mürettebatı ve yolcuları kontrol etti, tüm izinlerimiz vardı. Ancak valiye yanlış bilgi iletildi” dedi. Aynı günlerde bin yolcu kapasiteli bir kruvaziyer gemisinin Soçi limanına sorunsuz giriş yapması ise çifte standart eleştirilerine yol açtı.

Yapılamayan sefer yalnızca 20 yolcuyu değil, Trabzon’dan Soçi’ye gitmeyi planlayan kişileri de etkiledi. Yolculardan biri olan Artem Alekseyev, “Feribotla gitmek çok daha rahat ve ucuz olacaktı. Biletler 70 dolardan başlıyordu, oysa şimdi İstanbul aktarmalı uçak bileti iki katına çıktı” dedi. Seferin iptalinin ardından SVS Shipping, mağdur yolculara varış noktalarına ulaşmaları için uçak bileti sağlayacağını açıkladı.

Turkrus

