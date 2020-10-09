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Spor Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak
Spor

Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:24:28 -
Rusya-Türkiye maçında Sloven hakem Matej Jug görev yapacak

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.



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