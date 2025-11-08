  • İSTANBUL
Kocaeli’de 6 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

“Erdoğan bize güç verdi” diyen Aliyev: Azerbaycan halkı bunu unutmayacak

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Selçuk Bayraktar’dan “Yeşil Vatan” çağrısı

Günün paketleri geldi! Mit ve jandarmadan casus avı

Trump el yükseltti tüm dünyayı tehdit etti! 'Dünyayı 150 defa havaya uçurabiliriz'

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Sudanlı Büyükelçi Kabeir’den AB’ye tepki: Gazze’de sustular, şimdi Faşir’de seyrediyorlar

Rojin Kabaiş dosyası derinleşiyor! Şifreli telefon İspanya’da incelenecek!
Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı! Rusların tercihi değişmedi...
Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı! Rusların tercihi değişmedi...

Rusya - Türkiye Karayolu Taşımacılığı anlaşması: Resmi Gazete'de yayımlandı! Rusların tercihi değişmedi...

Rusya ile Türkiye arasında Karayolu Taşımacılığı anlaşması imzalandı. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Rusların tercih ettiği Türkiye ile ekonomik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 20 Haziran 1988 tarihli anlaşmasının yerini alan yeni protokol yürürlüğe girdi. Söz konusu Milletlerarası Antlaşma ile Türkiye ile Rusya arasındaki yük taşımacılığı kolaylaşacak, 100 milyar dolar ticaret hedefi için altyapı güçlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının onaylanması, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki ticari taşımacılığı hızlandıracak milletlerarası anlaşma, 20 Haziran 1988 tarihinde imzalanan eski anlaşmanın yerine geçecek.

Buna göre, yük ve yolcu taşımacılığını modernize ederek sınır geçişlerini kolaylaştırılacak.

Türkiye'nin uluslararası lojistik ağını güçlendirirken, Karadeniz ve Orta Koridor'da stratejik avantaj sağlayacak anlaşma sayesinde gümrük prosedürleri de sadeleştirerek ihracatçılar için fırsat oluşturması bekleniyor.(ekonomiankara)

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!
Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!
Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Macaristan’ı Rusya yaptırımlarından muaf. Siyonist sevici mükafatını aldı!

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor
İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor
İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

 

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma
Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

İstanbul'un Bahçelievler’deki bir pazarda müşterilerin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla değiştirip yerine hazırladığı salatalıkları koy..
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...
Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Siz Vera’ya ne diyeceğinizi düşünürken..." başlıklı yazısı...
