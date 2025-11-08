Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülke yine Türkiye oldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) sınır istatistiklerine göre, Ocak–Eylül 2025 döneminde Rusya’dan uzak yurtdışına 13,46 milyon seyahat gerçekleşti. Abhazya da eklendiğinde toplam sayı 14,8 milyona ulaştı. Tüm yurtdışı çıkışları (turistik ve diğer amaçlı) kapsayan genel rakam ise 24 milyon 9 bin olarak açıklandı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7’lik bir artış anlamına geliyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) bülteninde yer alan habere göre, yakın yurtdışı ülkelerine (Abhazya, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Güney Osetya, Türkmenistan ve Moldova) yapılan seyahatler 10,8 milyonla toplam çıkışların yüzde 37,2’sini oluşturdu. Bu kategorideki artış ise sınırlı kalarak yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Uzak yurtdışı destinasyonları arasında Türkiye ilk sıradaki yerini korudu. 2025’in ilk dokuz ayında Türkiye’ye 5 milyon 525 bin Rus turist gitti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1’lik bir artışa karşılık geliyor. Türkiye’yi 1 milyon 723 bin ziyaretçiyle Çin, 1 milyon 576 binle Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyon 417 binle Mısır izledi. Bu ülkelerdeki yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 26,6, yüzde 17,1 ve yüzde 36,8 olarak açıklandı.

Tayland 1,27 milyon ziyaretçiyle beşinci sırada yer aldı. Vietnam bu yılın dikkat çeken destinasyonu oldu; Rusya’dan ülkeye gidenlerin sayısı 435 bine ulaşarak yüzde 173 oranında arttı. Maldivler yüzde 22,4 artışla 198 bin ziyaretçi çekerken, Güney Kore’ye gidenlerin sayısı yüzde 15 artışla 172 bine yükseldi.

Endonezya’ya seyahat eden Rus sayısı yüzde 33 artarak 161 bine çıktı. Buna karşılık Sırbistan yüzde 7, Sri Lanka yüzde 4, Küba ise yüzde 37 oranında düşüş kaydetti. Japonya’ya yönelik ilgi dikkat çekici biçimde arttı; ülkeye giden Rus turist sayısı iki kattan fazla yükselerek 129 bine ulaştı.

Kaynak: Turizm Güncel