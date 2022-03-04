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Dünya Rusya-Türkiye arasında kötü gelişme
Dünya

Rusya-Türkiye arasında kötü gelişme

Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz nedeniyle Moskova-İstanbul arasındaki uçak seferlerinin süresi 5 saat uzadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:32:00 -
Rusya-Türkiye arasında kötü gelişme

Moskova'dan Soçi ve İstanbul'a düzenlenen uçak seferleri artık Kazakistan üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbul uçaklarının havada kalma süresinin 1,5 saat uzadığı bildirildi.

Bilet rezervasyon servisi Tutu.ru'dan yapılan açıklamaya göre, Moskova'dan kalkan bir uçak, çatışmaların yaşandığı Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için, Soçi'ye ancak 4 saatte ulaşabiliyor. Moskova-İstanbul seferinin süresi ise yaklaşık 5 saate uzamış durumda.

İsrail uçuşlarının süresinin de bir saat uzadığı öğrenild.

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Yorumlar

KARLIDAĞLAR

haber manşetini beğenmedim.
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ali gül

Türkiye -Rusya arsı bozulsa Akit olarak zil takıp oynayacaksınız gibi bir haber başlığı size de bu yakışır .
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