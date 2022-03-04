Rusya-Türkiye arasında kötü gelişme

Moskova'dan Soçi ve İstanbul'a düzenlenen uçak seferleri artık Kazakistan üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbul uçaklarının havada kalma süresinin 1,5 saat uzadığı bildirildi.



Bilet rezervasyon servisi Tutu.ru'dan yapılan açıklamaya göre, Moskova'dan kalkan bir uçak, çatışmaların yaşandığı Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için, Soçi'ye ancak 4 saatte ulaşabiliyor. Moskova-İstanbul seferinin süresi ise yaklaşık 5 saate uzamış durumda.



İsrail uçuşlarının süresinin de bir saat uzadığı öğrenild.