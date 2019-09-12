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Rusya tüm dünyaya duyurdu! ‘Nükleer savaş riski var’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesinde yaptığı konuşmada, uluslararası stratejik istikrarın bozulduğunu belirterek, 'Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek' dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:59
Rusya tüm dünyaya duyurdu! ‘Nükleer savaş riski var’

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesinde yaptığı konuşmada, uluslararası alandaki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uluslararası stratejik istikrarın bozulduğuna işaret eden Ryabkov, "Mevcut durumda, nükleer savaş yaşanma riski var. Ne yazık ki, bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Ryabkov, "Batı ortaklarımızın hareketleri daha da sert oldu. ABD, New START anlaşması konusunda müzakerelere hazır olmadığını belirtiyor" şeklinde konuştu.

Ryabkov, Rusya'nın, ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakerelere açık olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:59
  1. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
  2. Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi
  3. Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START)
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