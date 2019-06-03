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Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz

Rusya’nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Venezuela'da bulunan Rus askerlerinin ülkeden çekilmeyeceğini duyurdu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:39
Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz

Rusya’nın Venezuela Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, Moskova’nın Venezuela’daki askeri uzmanlarını çağıracağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Wall Street Journal gazetesi Moskova’nın Venezüella’daki askeri uzmanlarını çağıracağıni ileri sürmüştü.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Zayemskiy, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Zayemskiy “Bu yine gerçekle bağdaşmayan bir haber. Mevcut sorumluluklar dahilinde çalışmalar sürüyor. Bunlari durdurmak gibi bir durum söz konusu değil“ dedi.

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:39
  1. Rusya
  2. Venezuela

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