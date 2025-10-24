Rusya topraklarını genişletmeye devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 18-24 Ekim tarihlerinde Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 10 yerleşim biriminin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Bologovka, Dnipropetrovsk bölgesinde İvanovka ve Perşotravnevoye, Zaporijya bölgesinde Poltavka ve Pavlovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Pleşçeyevka, Dronovka, Çunişino, Lenino ve Promin yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 92 bini aşkın insansız hava aracı, 633 hava savunma füze sistemi, 25 bin 644 tank ve zırhlı araç, 1605 çok namlulu roketatar, 30 bin 751 obüs ve havan topu ile 44 bin 700'den fazla özel askeri aracın yok edildiği bildirildi.