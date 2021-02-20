Rusya, 'terör' kılıfıyla onlarca Müslüman Çeçeni infaz etti!

Rusya merkezli Novaya Gazeta, 2017 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen 27 Çeçen erkeğin "yasadışı" olarak infaz edildiğini kanıtlayan belgeleri ortaya çıkardı. Rus güvenlik güçleri yargısız infazları meşrulaştırmak için "DEAŞ" terör örgütü kılıfını kullandı. Öldürülen kişilere zorla örgüte üye oldukları söyletildi ve infazlar gerçekleştirildi.

OC Media tarafından yapılan habere göre Rusya'nın gerçekleştirdiği kitlesel gözaltılar, yaşanan 2 olay neticesinde başladı. İddiaya göre 17 Aralık 2016'da 6 Çeçen genci bir polis memurunu öldürdü ve ardından öldürdükleri polis memurunun arabasını çalıp bir trafik polisine çarptı. 3'ü olay yerinde öldürülen gençlerden diğer 3 kişi gözaltındayken öldürüldü. 11 Ocak 2017'de yaşanan ikinci hadise ise Çeçenistan'ın doğusunda bulunan Kurchaloy bölgesinde "terörle mücadele operasyonu" adı altında 4 Çeçenin öldürülmesiydi.

Çeçenler toplu halde tutuklanmaya başladı

Bahsedilen 2 olaydan sonra Rus güvenlik güçleri Çeçenleri toplu halde gözaltına almaya başladı. Öyle ki aralık ve ocak ayları arasında tam 109 Çeçen gözaltına alındı.

Novaya Gazeta 2017'nin nisan ayında Rusya Araştırma Komitesi'ne, Rus güvenlik güçleri tarafından öldürülen 30 Çeçen erkeğin listesini sundu. Öldürülen 30 kişiden 27'sinin aralık 2016 ve ocak 2017'deki terörle mücadele operasyonlarında gözaltına alındığı belirtildi.

Ölenlerin kardeşlerini kullanarak "hayattalar" süsü verilmeye çalışıldı

Noveya Gazeta listelenen 27 Çeçen'in 2017'nin ocak ayında Akhmat Kadırov Devriye Alayı'na ait topraklarda öldürüldüğünü aktardı. İkisi vurularak öldürülen kurbanların geri kalanının boğulduğu öne sürüldü. Rusya Araştırma Komitesi, kuruluşun sunduğu 27 kişilik öldürülme listesinden yalnız 4 kişinin gerçekten öldüğünü doğruladı. Ayrıca listedeki Mokhma Muskiyev ve Shamkhan Yusupov isimli 2 kişinin hayatta olduğu iddia edildi. Öyle ki bu iddiayı kuvvetlendirmek isteyen yetkililer, Muskiyev ve Shamkhan'ın kardeşlerini; öldürdükleri 2 kişinin yerine geçmeye zorladılar.

Komite farklı şekillerde katliamın üstünü kapatmaya çalışsa da Noveya Gazeta, insan hakları örgütleri ve avukatların desteği ile soruşturmaya devam edilmesini sağladı.

Listedeki 18 kişi ile ilgili Suriye'deki radikal terör örgütlerine üye oldukları yönünde dava açıldı. Noveya Gazeta 2018'de bir soruşturma açmaya çabalasa da bu reddedildi. Devamlı olayların üstünü örtmek odaklı bir çaba sarf edildi.

Belgeler ortaya çıkarıldı, araştırmalar devam etti

Ancak gazetecilerin Çeçen İçişleri Bakanlığı'nın bir belgesine ulaşmasıyla işin seyri değişti. Tutuklulara ve yürütülen soruşturmaya dair bilgilerin yer aldığı bu belgeler, tutukluların fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini de içeriyordu. Belgelerden iz süren gazeteciler Rus yetkililerin çok sayıda noktada çelişkide olduğunu keşfetti.

DEAŞ'a zorunlu yemin

6 Çeçen gencin yaptığı idia edilen suçların işlendiği 17 Aralık 2016 tarihinden 3 yün sonra yani 20 Aralık 2016'da DEAŞ, polis memuru cinayetini üstlendi. Bundan 8 gün sonra DEAŞ'a bağlı bir internet sitesinden, Begayev'in de (o zaman ölmüş olması gerekiyordu) dahil olduğu 11 Çeçen gencin DEAŞ'a bağlılık yemini ettiği video paylaşıldı. Rusya Araştırma Komitesi bu videoyu davaya dahil etmedi.

DEAŞ'a yemin edilen videoda Novaya Gazeta'nın hazırladığı listede yer alan isimler de bulunuyordu. Gazeteciler yemin eden Çeçen erkeklerin, DEAŞ ve liderlerini ihbar ettikleri farklı bir videoya da ulaştı. Gazeteye göre bağlılık yemininin ettirildiği kayıtlar Çeçen erkeklerini "terörist" olarak yaftalamak için sunuldu.

Gazeteciler Akhmat Kadırov Alayı'ndan bir şahite ulaşmayı da başardı. Tanık, listede yer alan 27 Çeçen'in en az 13'ünün öldürüldüğüne şahit olduğunu aktardı. Tanık subayın öldürme işlemine dahil olmadığı belirtildi. Gazetenin ulaştığı tanıklarla yapılan röportajların ilerleyen tarihlerde sunulacağı düşünülüyor.