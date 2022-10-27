Rusya sürpriz Türkiye adımı resmen attı! Uzatma kararı aldılar
Rus Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Rusya’nın 12 şehrinden Antalya’ya dönük büyük ölçekli uçuş programları oluşturuldu.
Rusya’da birçok tur operatörü Türkiye’ye düzenledikleri yaz uçuş programını Kasım ayının ortalarına kadar uzattı.
Rus Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) bülteninde yer alan habere, Rus tur operatörleri kış sezonu için Rusya’nın 12 şehrinden Antalya’ya dönük büyük ölçekli uçuş programları oluşturdu.
Öte yandan kış sezonunda Türkiye’ye yapılan rezervasyonların yüzde 90’ının Antalya’ya yüzde 10’unun da İstanbul’a ve kayak merkezlerine dönük olduğu belirtildi.
Aralık ayında Antalya’ya yapılacak iki kişilik, her şey dahil 7 gecelik turların fiyatları da 65-85 bin ruble arasında değişiyor.
Rus tur operatörlerinin kış sezonu için Türkiye uçuş programı şu şekilde:
Moskova –Antalya
Pegas Touristik: Southwind ile günde 2, THY ile günde 2 (yılbaşı döneminde blok artışı)
Coral Travel: THY ve Pegasus ile günlük blok
Tez Tour: Aeroflot, S7, Pegasus ile günlük, THY ile günde 2,
Anex Tour: Pegaus ve THY ile günlük blok, AZUR Air ile haftanın 6 günü,
FUN&SUN: Pegasus, AZUR Air, Corendon Airlines, Red Wings, Yamal Airlines ile her gün
Intourist: Azur Air ile haftanın 4 günü (Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar)
St. Petersburg – Antalya
Pegas Touristik: Southwind ve THY ile haftada 3 uçuş (yılbaşı döneminde THY’den blok artışı)
Coral Travel: THY ile günlük blok
Anex Tour: THY ile haftalık 4 gün blok
FUN&SUN: Red Wings, THY ile her gün, AZUR Air ile haftada 2, (Çarşamba, Pazar)
Intourist: Azur Air ile haftanın 4 günü
Kazan- Antalya
Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2, THY ile haftada 5 (yılbaşı döneminde her gün)
Coral Travel: THY ile her gün, AZUR Air ile haftata 6 gün,
Anex Tour: THY ile haftada 3 gün
FUN&SUN: Red Wings ve THY ile her gün, Azimut ile haftada 2 uçuş (Çarşamba ve Pazar)
Yekaterinburg – Antalya
Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2
Coral Travel: Southwind ile haftada 2, Azur Air ile haftada 4 gün
Anex Tour: AZUR Air ile haftada 5 gün
FUN&SUN: Corendon Airlines, AZUR Air ve Red Wings ile ekim sonuna kadar her gün, AZUR Air Corendon Airlines ile 1-20 Kasım tarihleri arasında haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar)
Intourist: AZUR Air ile haftada 3 gün (Perşembe, Cumartesi, Pazar)
Novosibirsk – Antalya
Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2 gün
Coral Travel: Southwind ve AZUR Air ile blok koltuk
Permiyen – Antalya
Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2 gün
Coral Travel: Southwind ve THY
Ufa – Antalya
Coral Travel: AZUR Air ile haftada 2
Tez Tour: Red Wings ile haftada 1 (Cumartesi)
Anex Tour: AZUR Air ile haftada 2
FUN&SUN: Corendon Airlines ile Salı hariç her gün, AZUR Air ile haftada 2 gün (Salı, Cuma)
İntourist: AZUR Air ile haftada 2 gün (Salı, Cuma)
Mineralnıye Vody – Antalya
Coral Travel: AZUR Air ve Red Wings ile
Anex Tour: AZUR Air ile haftada 1 gün (29 Aralık’ta ek uçuş)
FUN&SUN: Azimut ile haftada 1 gün (Cuma)
Intourist: AZUR Air ile haftada 3 gün (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi)
Soçi - Antalya
Coral Travel: AZUR Air ile haftada 2
Anex Tour: AZUR Air ile haftada 2 gün (30 Aralık’ta ek uçuş)
FUN&SUN: 19 Kasım’a kadar Red Wings ile haftada 5 gün, AZUR Air ile 20 Kasım 2022 ile 19 Mart 2023 arasınnda haftada 2 gün (Çarşamba ve Pazar)
Intourist: AZUR Air ile haftada 2 gün (Çarşamba ve Cumartesi)
Samara – Antalya
Coral Travel: AZUR Air ile haftada 3 gün
Anex Tour: AZUR Air ile haftada 3 gün
FUN&SUN: AZUR Air ile haftada 3 gün (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi)
Intourist: AZUR Air ile haftada 2 gün (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi)
Nijni Novgorod – Antalya
Coral Travel: AZUR Air ile haftada 6 gün
FUN&SUN: Corendon Airlines ile haftada 5 gün, AZUR Air ile 9-20 Kasım tarihleri arasında haftada 4 gün Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar)
Moskova - İstanbul
Pegas Touristik: Icarus Airlines ile haftada 2 gün GDS satışları
Coral Travel: Tüm havayolları ile tarifeli uçuşlar için GDS satışı
Tez Tour: Icarus, Pegasus, Red Wings, S7 Airlines her gün, THY ile haftada 5 gün, GDS satışları
Anex Tour: S7 Airlines, IrAero, Red Wings, Aeroflot, Azimuth, Pegasus, Türk Hava Yolları GDS satışları
FUN&SUN: Tüm havayolları ile tarifeli uçuşlar için GDS satışı
Intourist: Tüm havayolları ile tarifeli uçuşlar için GDS satışı
Kayak turları
Moskova - Kayseri
Coral Travel: Pegasus ile haftanın 5 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar)
Moskova – Erzurum
Coral Travel: Pegasus ile haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) uçuş gerçekleştirilecek.
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