Rusya sürpriz Türkiye adımı resmen attı! Uzatma kararı aldılar

Rusya’da birçok tur operatörü Türkiye’ye düzenledikleri yaz uçuş programını Kasım ayının ortalarına kadar uzattı.

Rus Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) bülteninde yer alan habere, Rus tur operatörleri kış sezonu için Rusya’nın 12 şehrinden Antalya’ya dönük büyük ölçekli uçuş programları oluşturdu.

Öte yandan kış sezonunda Türkiye’ye yapılan rezervasyonların yüzde 90’ının Antalya’ya yüzde 10’unun da İstanbul’a ve kayak merkezlerine dönük olduğu belirtildi.

Aralık ayında Antalya’ya yapılacak iki kişilik, her şey dahil 7 gecelik turların fiyatları da 65-85 bin ruble arasında değişiyor.

Rus tur operatörlerinin kış sezonu için Türkiye uçuş programı şu şekilde:

Moskova –Antalya

Pegas Touristik: Southwind ile günde 2, THY ile günde 2 (yılbaşı döneminde blok artışı)

Coral Travel: THY ve Pegasus ile günlük blok

Tez Tour: Aeroflot, S7, Pegasus ile günlük, THY ile günde 2,

Anex Tour: Pegaus ve THY ile günlük blok, AZUR Air ile haftanın 6 günü,

FUN&SUN: Pegasus, AZUR Air, Corendon Airlines, Red Wings, Yamal Airlines ile her gün

Intourist: Azur Air ile haftanın 4 günü (Salı, Çarşamba, Cuma, Pazar)

St. Petersburg – Antalya

Pegas Touristik: Southwind ve THY ile haftada 3 uçuş (yılbaşı döneminde THY’den blok artışı)

Coral Travel: THY ile günlük blok

Anex Tour: THY ile haftalık 4 gün blok

FUN&SUN: Red Wings, THY ile her gün, AZUR Air ile haftada 2, (Çarşamba, Pazar)

Intourist: Azur Air ile haftanın 4 günü

Kazan- Antalya

Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2, THY ile haftada 5 (yılbaşı döneminde her gün)

Coral Travel: THY ile her gün, AZUR Air ile haftata 6 gün,

Anex Tour: THY ile haftada 3 gün

FUN&SUN: Red Wings ve THY ile her gün, Azimut ile haftada 2 uçuş (Çarşamba ve Pazar)

Yekaterinburg – Antalya

Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2

Coral Travel: Southwind ile haftada 2, Azur Air ile haftada 4 gün

Anex Tour: AZUR Air ile haftada 5 gün

FUN&SUN: Corendon Airlines, AZUR Air ve Red Wings ile ekim sonuna kadar her gün, AZUR Air Corendon Airlines ile 1-20 Kasım tarihleri arasında haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Pazar)

Intourist: AZUR Air ile haftada 3 gün (Perşembe, Cumartesi, Pazar)

Novosibirsk – Antalya

Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2 gün

Coral Travel: Southwind ve AZUR Air ile blok koltuk

Permiyen – Antalya

Pegas Touristik: Southwind ile haftada 2 gün

Coral Travel: Southwind ve THY

Ufa – Antalya

Coral Travel: AZUR Air ile haftada 2

Tez Tour: Red Wings ile haftada 1 (Cumartesi)

Anex Tour: AZUR Air ile haftada 2

FUN&SUN: Corendon Airlines ile Salı hariç her gün, AZUR Air ile haftada 2 gün (Salı, Cuma)

İntourist: AZUR Air ile haftada 2 gün (Salı, Cuma)

Mineralnıye Vody – Antalya

Coral Travel: AZUR Air ve Red Wings ile

Anex Tour: AZUR Air ile haftada 1 gün (29 Aralık’ta ek uçuş)

FUN&SUN: Azimut ile haftada 1 gün (Cuma)

Intourist: AZUR Air ile haftada 3 gün (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi)

Soçi - Antalya

Coral Travel: AZUR Air ile haftada 2

Anex Tour: AZUR Air ile haftada 2 gün (30 Aralık’ta ek uçuş)

FUN&SUN: 19 Kasım’a kadar Red Wings ile haftada 5 gün, AZUR Air ile 20 Kasım 2022 ile 19 Mart 2023 arasınnda haftada 2 gün (Çarşamba ve Pazar)

Intourist: AZUR Air ile haftada 2 gün (Çarşamba ve Cumartesi)

Samara – Antalya

Coral Travel: AZUR Air ile haftada 3 gün

Anex Tour: AZUR Air ile haftada 3 gün

FUN&SUN: AZUR Air ile haftada 3 gün (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi)

Intourist: AZUR Air ile haftada 2 gün (Pazartesi, Perşembe, Cumartesi)

Nijni Novgorod – Antalya

Coral Travel: AZUR Air ile haftada 6 gün

FUN&SUN: Corendon Airlines ile haftada 5 gün, AZUR Air ile 9-20 Kasım tarihleri arasında haftada 4 gün Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar)

Moskova - İstanbul

Pegas Touristik: Icarus Airlines ile haftada 2 gün GDS satışları

Coral Travel: Tüm havayolları ile tarifeli uçuşlar için GDS satışı

Tez Tour: Icarus, Pegasus, Red Wings, S7 Airlines her gün, THY ile haftada 5 gün, GDS satışları

Anex Tour: S7 Airlines, IrAero, Red Wings, Aeroflot, Azimuth, Pegasus, Türk Hava Yolları GDS satışları

FUN&SUN: Tüm havayolları ile tarifeli uçuşlar için GDS satışı

Intourist: Tüm havayolları ile tarifeli uçuşlar için GDS satışı

Kayak turları

Moskova - Kayseri

Coral Travel: Pegasus ile haftanın 5 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar)

Moskova – Erzurum

Coral Travel: Pegasus ile haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) uçuş gerçekleştirilecek.

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