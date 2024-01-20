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Ekonomi Rusya sürpriz gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirime gitme kararı aldı
Ekonomi

Rusya sürpriz gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirime gitme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-20 20:44:00 -
Rusya sürpriz gelişmeyi duyurdu: Türkiye indirime gitme kararı aldı

Rusya Tur Endüstrisi Birliği, Türk otellerinin konaklama ücretlerinde indirime gittiğini duyurdu.

Rusya Tur Endüstrisi Birliği, Türk otellerinin geçen yazdan farklı olarak Rus turistleri çekmek için yüzde 20'lere varan fiyat indirimlerine gittiğini açıkladı.

İnterfaks'a konuşan Pegas Turistik temsilcisi Anna Podgornaya, indirimler sonucunda ocak ayı satışlarının Antalya istikametinde yüzde 235, Dalaman'da yüzde 253 ve Bodrum'da yüzde 290 arttığını söyledi.

Coral Travel'dan Marina Makarkova da Türk otellerinin yüzde 98'inn 2024 fiyatlarını belirlediğini dile getiriyor. Makarkova bu yıl euro cinsi fiyatların geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 27 daha düşük olduğunu söyledi.

Anex temsilcisi de birlikte çalıştıkları otellerin fiyat indirimine gittiğini doğruladı.

2023'ün ilk 11 ayında Türkiye'yi 6 milyonun üstünde Rusyalı turist ziyaret etmişti.

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