Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını güçlendiriyor!
Rusya, savaş uçakları ve helikopterler de dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri yardım gönderdi.
Al Mayadeen kaynaklarına göre Rus savaş uçakları ve helikopterleri, Kamışlı Havalimanı'na getirildi.
Kaynaklar, askeri takviyelerin, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını güçlendirme planının bir parçası olarak geldiğine dikkat çekti.
Kaynaklar, bu gelişmenin Türkiye'nin kuzey Suriye’ye yönelik olası bir operasyon açıklamalarının ardından geldiğine dikkat çekti. (İLKHA)