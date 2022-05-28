  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını güçlendiriyor!
Dünya

Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını güçlendiriyor!

​Rusya, savaş uçakları ve helikopterler de dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri yardım gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 09:57:00 -
Rusya Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri varlığını güçlendiriyor!

Al Mayadeen kaynaklarına göre Rus savaş uçakları ve helikopterleri, Kamışlı Havalimanı'na getirildi.

Kaynaklar, askeri takviyelerin, Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri varlığını güçlendirme planının bir parçası olarak geldiğine dikkat çekti.

Kaynaklar, bu gelişmenin Türkiye'nin kuzey Suriye’ye yönelik olası bir operasyon açıklamalarının ardından geldiğine dikkat çekti. (İLKHA)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay