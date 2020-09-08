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Aktüel Rusya, Suriye'den Hafter saflarına 1000 paralı savaşçı daha göndermeye hazırlanıyor
Aktüel

Rusya, Suriye'den Hafter saflarına 1000 paralı savaşçı daha göndermeye hazırlanıyor

Rusya, Libya'daki Hafter saflarına göndereceği Suriyeli savaşçılara aylık 2000 dolar ödeyecek - Suriye'den şimdiye kadar Hafter saflarına Rusya tarafından gönderdilen paralı savaşçı sayısı 5 bini buldu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:51:05 -
Rusya, Suriye'den Hafter saflarına 1000 paralı savaşçı daha göndermeye hazırlanıyor

KAMIŞLI/ANKARA (AA) - MOHAMAD MİSTO - Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinden 1000 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarına göndermeye hazırlanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da da darbeci Hafter saflarını, Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ilçesinde, iş birliği yaptığı kişiler aracılığıyla, Libya'da para karşılığında savaştırmak üzere bir kez daha paralı asker toplamaya başladı.

Bu kapsamda Kamışlı'da Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yapılan başvurularda, yaşları 20-45 arasında 1000 kişiyle anlaşmaya varıldı.

Başvuruları kabul edilenler, Rusya tarafından hızlandırılmış eğitimlerin ardından bu ay içerisinde Libya'ya gönderilecek.

Kişi başı aylık 2000 dolar karşılığında Ruslarla anlaşan paralı savaşçılar, en az 5 ay boyunca Libya'da Hafter saflarında savaşacak.

Paralı savaşçıların maaşlarını karşılayan Rusya, mayıs ayında da Kamışlı'dan yaklaşık 300 paralı savaşçıyı, 3 aylığına Libya'ya sevk etmişti.

Rusya'nın, Suriye'de Esed rejimi kontrolündeki bölgelerden Hafter saflarına şu ana kadar gönderilen paralı savaşçı sayısı 5 bin civarında.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında ayrıca Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

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