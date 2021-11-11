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Dünya Rusya son kez uyardı: Ateşle oynuyorlar
Dünya

Rusya son kez uyardı: Ateşle oynuyorlar

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetleri için çok sert bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 13:10:00 -
Rusya son kez uyardı: Ateşle oynuyorlar

Rusya ile ABD arasında Karadeniz gerilimi yaşanıyor. Moskova'dan gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetlerini için 'Ateşle oynuyorlar.' ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de NATO özelinde ABD ve Rusya arasında artan gerilim giderek yükseliyor. Karşılıklı açıklamalar ülkeler arası devam ediyor.

Son olarak özellikle ABD savaş gemilerinin Karadeniz'deki varlığından rahatsız olan Rusya'dan sert bir açıklama geldi.

"Ateşle oynuyorlar"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Amerikan gemilerinin üslerinden binlerce mil uzakta, Karadeniz'de ne işi var? Tüm bunların seyrüsefer özgürlüğü için olduğunu söyleyen hiçbir açıklama işe yaramaz. Ateşle oynuyorlar.' dedi.

NATO'nun bölgedeki varlığı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha önce ittifakın stratejik önemi nedeniyle Karadeniz'deki varlığını artırdığını söyledi.

Aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bölgeye gemilerini göndererek kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara itmeye çalıştığını kaydetti.

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