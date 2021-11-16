  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya son dakika olarak açıkladı! Yörüngedeki faal olmayan uydu füzeyle vuruldu
Dünya

Rusya son dakika olarak açıkladı! Yörüngedeki faal olmayan uydu füzeyle vuruldu

ABD ve Avrupa ile arası gerilen Rusya’dan dünya basınına son dakika duyurusu geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, yörüngede faal olmayan bir uydusunu füzeyle vurduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:11:00 -
Rusya son dakika olarak açıkladı! Yörüngedeki faal olmayan uydu füzeyle vuruldu

ABD ve özellikle Avrupa’dan bazı ülkelerle son haftalarda gerilim yaşayan Rusya’dan son dakika açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Kasım’da uzayda bulunan bir Rus uydusunun füzeyle başarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “1982’den bu yana yörüngede bulunan ve artık çalışmayan Tselina-D adlı uzay aracı başarıyla vurulmuştur.” denildi.

ABD’nin söz konusu faaliyeti nedeniyle Rusya’ya yönelik suçlamalarına da yanıt verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi,

“Rusya’nın, söz konusu denemeyle Uluslararası Uzay Üssü (ISS) için tehlike oluşturduğuna yönelik ABD tarafından yapılan açıklamaları ikiyüzlülük olarak değerlendirmekteyiz. ABD kimseye bilgi vermeden insansız hava araçları da dahil olmak üzere son model ekipmanlarını yörüngede aktif olarak deniyor ve geliştiriyor. Uzayda daha önce benzer denemeler ABD, Çin ve Hindistan tarafından da gerçekleştirilmiştir.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın uzay aracını vurmasının ISS faaliyetlerine tehlike oluşturduğunu öne sürmüş ve Moskova yönetimini kınamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Mehmet Şevket Eygi'nin pişmanlığı: İki şeyhi dinlemedim, başıma gelmeyen kalmadı
Gündem

Merhum Mehmet Şevket Eygi'nin pişmanlığı: İki şeyhi dinlemedim, başıma gelmeyen kalmadı

Merhum Mehmet Şevket Eygi ile anılarını kaleme alan Aydın Başar, Eygi'nin Mehmed Zahid Kotku ve Sami Ramazanoğlu efendilerin sözlerini dinle..
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
Dünya

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız” açıklamasında bulundu. ..
16.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay