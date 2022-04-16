Rusya şokta! Yarısı şimdiden bitmek üzere

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle uluslararası taşımacılık şirketlerinin çekilmesi sonucunda pazarın 300 ile 500 bin arası konteyner yitireceği tahmin ediliyor. Kommersant gazetesi söz konusu miktarın ülkenin konteyner kapasitesinin yüzde 37,5'i ile 66'sı arasında bir orana tekabül ettiğini yazdı.



Rusya'da toplam 750-800 bin civarında konteyner olduğu tahmin edilmekte. Bunların yalnızca 200-250 bini Rusya'ya ait. Pazardan çekilen uluslararası taşımacılık şirketleri konteynerlerini de yanlarında götüyüror.



Bu konteynerlerin aynı zamanda ülke içi taşımacılıkta da kullanıldığına dikkat çeken gazete, Rusya'daki üretimin tek başına bu açığı karşılamaya yetecek ölçekte olmadığını yazdı.

Buna göre, Rusya'nın yıllık konteyner üretim kapasitesi 10 bin adetle sınırlı. Yitirilen miktarı Çin'den tedarik etmek içinse 1,4 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç var.



Gazetenin konuştuğu sektörel kaynaklar, çözüm için devlet destekli merkezi bir satın alma sistemi kurulmasını ya da konteyner üretim kapasitesinin arttırılmasını öneriyor.