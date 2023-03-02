Rusya şokta! Petrol fiyatları yarı yarıya düştü

Rus Ural petrolünün fiyatının son bir yılda yarı yarıya düştüğü haberi ön plana çıkarken, M. Komsomolets gazetesi yaptırımlar ve sonrasında gelen zorunlu indirimlerle düşüşün kaçınılmaz olduğu değerlendirmesini yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı'na göre, Şubat 2022'de bir varil Ural petrolünün fiyatı 90 doları geçerken, şu anda 50 dolardan fazla veren yok. Bakanlık verilerine göre, yıllık bazda, Ural petrolünün fiyatı 1,86 kat düştü: Şubat 2022’de 92,15 dolar olan ortalama fiyat, Brent'in 85 dolardan satıldığı dönemde 49,5 dolardan alıcı bulabildi.



Uzmanlara göre geçen yıl 5 Aralık'ta uygulanmaya başlanan Batı yaptırımları, Rus petrolü için 60 dolarlık tavan koyarak önemli bir darbe vurdu. Rus ihracatçılar, satışlarını büyük indirim talep eden Çin ve Hindistan'a yönlendirmek zorunda kaldı. Daha önce Brent fiyatı ile Ural petrolü arasında fiyat farkı 2-3 doları geçmezken, gelinen noktada Asyalı alıcılara yapılan indirimler varil başına 25-30 doları buluyor. Ancak bazı uzmanlar bahara birlikte fiyatlarda bir istikrar seviyesi olabileceği umudunu koruyor.

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