Rusya, Slovenyalı diplomatı sınır dışı etti

Slovenya’nın 21 Mart’ta Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Rusya’dan karşılık geldi. Slovenya’nın Moskova Büyükelçisi Darja Bavdaz Kuret, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçi ile gerçekleştirilen görüşme 15 dakika sürerken Kuret görüşmenin ardından açıklama yapmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübliyana'daki bir Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini kararının ardından misilleme olarak Slovenyalı bir diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Açıklamada, Slovenyalı elçiye iki ülke arasındaki ilişkilerin “zarar görmesinin” sorumluluğunun Lübliyana yönetimine ait olduğu bildirildiği ifade edildi.

Slovenya medyası, 21 Mart’ta Slovenya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde Rusya'nın Lübliyana Büyükelçiliğinde görevli bir Rus diplomatın “diplomatik statüsüne uygun olmayan faaliyetlerde” bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edildiğini yazmıştı.

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