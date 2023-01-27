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Dünya Rusya skandalı duyurdu: Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı
Dünya

Rusya skandalı duyurdu: Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı

Rusya’nın Danimarka’daki büyükelçiliği önünde kimliği açıklanmayan bir kişinin Kur’an-ı Kerim yaktığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 19:01:00 -
Rusya skandalı duyurdu: Büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı

Rusya’nın Danimarka’daki büyükelçiliği önünde kimliği açıklanmayan bir kişinin Kur’an-ı Kerim yaktığı bildirildi.

Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konsolosluk şubesi önü de dahil Kopenhag’da Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir dizi eylemin gerçekleştirildiği bildirildi.

İnananların duygularıyla alenen alay edilen eylemlere Danimarka makamlarının göz yumduğu kaydedilen açıklamada, "(Bu eylemler) ifade özgürlüğü ve demokrasinin bir tezahürü değil, dinler arası nefreti ve medeniyetler arası çatışmayı körüklemek için hesaplanmış kaba ve cahilce bir provokasyondur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tür "maskaralıklara" yönelik fırsatların tamamen ortadan kaldırılması ve organizatörlerin sorumlu tutulması gerektiği kaydedildi.

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