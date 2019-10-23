Rusya Savunma Bakanlığından flaş açıklama: Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracaklar
Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Esed rejiminin Türkiye sınırına 15 kontrol noktası inşa edeceğini duyurdu.23 Ekim 2019 Çarşamba 15:12
Rusya Savunma Bakanlığı, bir harita yayınlayarak Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'yle varılan mutabakat kapsamında Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgenin bir haritasını yayınladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vardığı mutabakat kapsamında kurulacak 15 kontrol noktasının Barış Pınarı Harekatıyla Türk ordusu tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunduğu görüldü.
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