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Dünya Rusya Savunma Bakanlığında şoke eden olay! Balistik füze sistemleri dikkat çekti
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığında şoke eden olay! Balistik füze sistemleri dikkat çekti

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı araştırma enstitüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmaların da yürütüldüğü biliniyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:01:00 -
Rusya Savunma Bakanlığında şoke eden olay! Balistik füze sistemleri dikkat çekti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tver şehrinde bulunan Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsünde sabah saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre, yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.

Binanın çatısı tümüyle çökerken yangının elektrik sisteminde çıkan arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 250 kişinin katılımıyla yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı çalışmaların yürütüldüğü enstitüde, İskender balistik füze sistemine ilişkin araştırmaların da yürütüldüğü biliniyor.

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