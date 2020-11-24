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Dünya Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:14:00 -
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus donanmasından Amiral Vinogradov isimli savaş gemisi, Japonya Denizi yakınlarındaki Rusya karasularında izinsiz bir şekilde seyreden USS John S. McCain isimli bir ABD destroyerini engelledi

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre Bakanlık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

“Birkaç gün önce Japonya Denizi'nde giren USS John S. McCain destroyeri, bugün 06:17'de Büyük Petro Körfezi'ndeki Rus karasularını deniz sınır çizgisini iki kilometre geçerek ihlal etti. Amiral Vinogradov isimli Rus destroyeri, yabancı gemiyi bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu ve ihlal eden geminin bir çarpma manevrasıyla ülkenin karasularından çıkarılabileceği konusunda uyarmak için uluslararası bir iletişim kanalı kullandı. Bu uyarının ardından USS John S. McCain destroyeri uluslararası sulara döndü.”

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