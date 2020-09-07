Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan flaş NATO iddiası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve NATO hava kuvvetlerinin yalnızca Rusya sınırları boyunca gözetim faaliyetleri yapmadığını, rutin olarak Rusya topraklarında olası saldırılar için eğitim verdiğini belirtti.

Rus televizyonuna konuşan Şoygu, ülke sınırlarını ve hava savunmasını test eden yabancı gözetleme ve eğitim uçuşlarında yoğun bir artış kaydedildiğini açıkladı. NATO'nun bu tür faaliyetlerinin giderek arttığını belirten Şoygu, NATO'nun Rusya'daki hedeflere saldırma konusunda rutin eğitimler verdiğini ifade etti.

Rus savaş uçakları bombardıman uçaklarını uzaklaştırmıştı

son zamanlarda Rus ve NATO uçakları arasında çok sayıda olay yaşandı. En son Cuma günü, ABD'ye ait 3 adet B-52H stratejik bombardıman uçağı Ukrayna hava sahasından Rusya sınırına yaklaşmıştı. Bombardıman uçakları Rus savaş uçakları tarafından uzaklaştırılmıştı.

Yine Ağustos ayının sonlarında, bir B-52H bombardıman uçağı Baltık Denizi üzerinde bir Rus Su-27 savaş uçağı tarafından engellenmişti. Danimarka, Rus uçağının ABD uçağını uzaklaştırırken ülke sınırlarını ihlal ettiğini iddia etmişti. Rusya bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.