0553 313 94 23

Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular

Rusya, 18 Haziran’da başlayan hava tatbikatlarında Kırım’da bulunan, S-400 füze sistemlerinin test atışları yaptığını açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:38
Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular

Rusya'nın Kırım hava savunma birlikleri, S-400 füze sistemleriyle tatbikatlara başladığını ve başarılı test atışları yaptığını duyurdu.

Rusya'nın Güney Askeri Bölge basın ofisinden yapılan açıklamada, "Güney Rusya’daki büyük çaplı komuta ve personel tatbikatlarının bir parçası olarak hava savunma tatbikatları kapsamında, Güney Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu'ndan gelen S-400 hava savunma füzesi taburunun muharebe ekipleri, geliştirilmiş yeni S-400 füze sistemlerinin Kırım'da başarılı test atışlarını gerçekleştirdi." denildi.

Basın ofisi açıklamasında, "S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerinin savaş ekipleri, fırlatma, radar sistemlerinin yerini değiştirme ve yeni pozisyonlara taşıma görevini başarıyla yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Pantsir hava savunma füzesi ve silah sistemlerinin, S-400 rampalarına karşı yapılan, düşman hava saldırısına karşı koruma sağladığı belirtildi.

18 Haziran'da başlayan tatbikatların 21 Haziran'a kadar devam edeceği bildirilirken, tatbikata ayrıca Rostov Bölgesinde bulunan S-300 hava savunma sistemlerinin ekiplerinin de dahil olacağı bidirildi.

S-400 Trium Hava Savunma Sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dâhil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:38
  1. Ordu
  2. Rusya
  3. Kırım
  4. S-400 Trium Hava Savunma Sistemi
  5. S-400 hava savunma sistemi
  6. Tatbikat
  7. S-400 tatbikatı
  8. füzeler ateşlendi
  9. Rusya'nın Güney Askeri Bölge basın ofisi

YORUM YAZ

  • OltayOltay14 dk önce
    Adamlar çalışıyor INŞA'ALLAH biz daha iyisini yapacağız
  • uzman analistuzman analist16 dk önce
    bombala dost rusya bonbala ..bi 5 milyon daa suriyeli gelsinn hauhahahaaahah
  • emekliemekli18 dk önce
    abd le başa çıkabilecek bir güç yok bunu sağır sultan biliyor abd uçakları suriye hava sahasında dilediği gibi uçup vurabiliyor bizi kestane yaprağına çevirdiniz rüzgar nereden eserse o tarafa rus uçağı vurulduğunda da abd göklere çıkarmaktaydık

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vali Demirtaş’a "Özel Ödül"
  1. Vali Demirtaş’a "Özel Ödül"
  2. Huawei'nin Kurucusu Zhengfei, 30..
  3. Burak Yılmaz'a 3 yıl için dev rakam
  4. Başkan Şahin çalışan kadınları ziyaret..
  5. Bursa’da sağanak yağmur caddeleri göle..
  6. Araklı'daki sel
  7. O böceklerin cinsi belli oldu
  8. Selde mahsur kalan vatandaşları..
  9. Evde puding yaparken yıldırım çarptı
  10. İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik..
  11. Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni..
  12. Çorum'da cam silerken yüksekten düşen..
  13. Altının kilogramı 253 bin liraya..
  14. Diyarbakır’da fidanlık alanında 360..
  15. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sona..
  16. PKK sığınağında füze bulundu
  17. MEDAŞ’ın “Genç Fikrin Enerjiye..
  18. Atletizmde bir olimpiyat kotası daha
  19. Tosya Adliyesinde veda yemeği
  20. TBMM'de Akdeniz Parlamenterler..
  21. Jandarmadan kenevir operasyonu
  22. Sancaktepe'de toplu açılış töreni
  23. Temizlik işçileri temiz Erenler için..
  24. Karabük’te mezuniyet töreni için..
  25. Siverek’te otomobiller çarpıştı: 3..
  26. Edremit Belediyesi parke taşı döşeme..
  27. Hendek’te ilaçlama çalışmaları hızla..
  28. Mersin'in Mut ilçesindeki sel
  29. PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
  30. Uluslararası Öğrenciler ‘Türkçe..
İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
"AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
"AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

Günün Karikatürü

19 Haziran 2019
İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu