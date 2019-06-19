Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular

Rusya'nın Kırım hava savunma birlikleri, S-400 füze sistemleriyle tatbikatlara başladığını ve başarılı test atışları yaptığını duyurdu.

Rusya'nın Güney Askeri Bölge basın ofisinden yapılan açıklamada, "Güney Rusya’daki büyük çaplı komuta ve personel tatbikatlarının bir parçası olarak hava savunma tatbikatları kapsamında, Güney Askeri Bölge Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu'ndan gelen S-400 hava savunma füzesi taburunun muharebe ekipleri, geliştirilmiş yeni S-400 füze sistemlerinin Kırım'da başarılı test atışlarını gerçekleştirdi." denildi.

Basın ofisi açıklamasında, "S-400 'Triumf' uçaksavar füze sistemlerinin savaş ekipleri, fırlatma, radar sistemlerinin yerini değiştirme ve yeni pozisyonlara taşıma görevini başarıyla yerine getirdi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Pantsir hava savunma füzesi ve silah sistemlerinin, S-400 rampalarına karşı yapılan, düşman hava saldırısına karşı koruma sağladığı belirtildi.

18 Haziran'da başlayan tatbikatların 21 Haziran'a kadar devam edeceği bildirilirken, tatbikata ayrıca Rostov Bölgesinde bulunan S-300 hava savunma sistemlerinin ekiplerinin de dahil olacağı bidirildi.

S-400 Trium Hava Savunma Sistemi

S-400 Triumf hava savunma sistemi, düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etmek için tasarlandı.

S-400 Triumf hava savunma sistemi, yoğun saldırı ve elektronik önlemlere maruz kalma koşulları altında hava saldırısını ve keşif araçlarını (gizli teknoloji kullanılarak yapılan uçaklar dâhil) ve diğer hava hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.