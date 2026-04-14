Rusya rotayı değiştirmek zorunda kaldı! Türkiye'den almaya başladı
Son dönemde sebze ve meyve tedarikinde vites artıran Rusya, şimdi de Türkiye'den şekerleme ürünü ithalatına hız verdi.
Rusya'nın Türkiye'den şekerleme ürünü ithalatı Şubat 2026'da geçen yılın aynı ayına göre 1,5 kat artarak 11 milyon doların üzerine çıktı. Alımların büyük kısmı — 6,5 milyon doların üzerinde — unlu mamullere (pasta, kurabiye, gofret) ait oldu.
İthalat yapısı: İkinci sırada çikolata (2,6 milyon dolar) yer aldı, ancak tedariki geçen yıla göre azaldı. Üçüncü sırada ise karamel (2,2 milyon dolar) yer aldı.
Büyümenin nedenleri: Uzmanlar artışı şu faktörlerle ilişkilendiriyor: diğer ülkelerin ürünlerinin yeniden ihracatı (Avrupa'dan tedariklerin Türkiye üzerinden aktarılması), lojistik avantajlar, tüketicilerin yeni ürünlere olan talebi ve marka algısı.
AB ülkelerinden Rusya'ya şekerleme ihracatı da artıyor: 2025'in 11 ayında 703 milyon avroyu aştı. En büyük tedarikçi Almanya oldu, onu İtalya, Polonya, Belçika ve Bulgaristan izledi.
Rekor: Ocak 2026'da Türkiye'den çikolata ve kakao ürünleri ithalatı tarihi maksimuma — 7,4 milyon dolar — ulaştı (yıllık bazda %34, aylık bazda %19 artış). Tedariklerin ana kısmı kakao ezmesi ve kakao tozundan oluşuyordu; bu, Rus şekerleme fabrikalarının tedarik zincirlerini çeşitlendirdiğini gösteriyor.
Ticaret dengesizliği: Rusya'nın Türkiye'ye şekerleme ihracatı ise asgari düzeyde: Ocak 2026'da çikolata tedariki 234 bin dolar, şeker bazlı şekerlemeler ise 151 bin dolar oldu.